Raimondo Todaro svela la verità sull’addio a Francesca Tocca

Raimondo Todaro fa chiarezza sulla fine della relazione con Francesca Tocca. Dopo il grande successo di Ballando con le Stelle, in cui si è esibito in un tango sensuale con Elisa Isoardi, il ballerino ha parlato dell’addio alla moglie e mamma di sua figlia Jasmine. I due ballerini – lei nel cast di Amici, lui in quello di Ballando – sono stati legati per diversi anni, sino all’addio, arrivato nel più stretto riserbo.

Per questo motivo quando Francesca ha iniziato una love story con Valentin, allievo di Amici, in tanti hanno pensato che fosse proprio la relazione la causa dell’addio a Todaro. In realtà l’artista ha spiegato che lui e la moglie si erano separati diverso tempo prima. “Esattamente l’anno scorso – ha raccontato al settimanale DiPiù -, dunque ben prima che ricominciasse l’ultima edizione di Amici, Francesca e io ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: “Non funziona più”. Erano mesi che provavamo a far funzionare le cose, ma il bene che provavamo a vicenda non bastava più per tenere salda la nostra relazione. Di punto in bianco eravamo diventati fratelli, marito e moglie non lo eravamo più da tempo”.

Raimondo ha spiegato di essersi trasferito in una casa a pochi metri di distanza da quella in cui vive Francesca Tocca e di aver fatto di tutto per proteggere la piccola Jasmine. “A sapere che ci eravamo lasciati erano i nostri familiari, gli amici più stretti – ha confessato -. Ma io e Francesca abbiamo chiesto la più totale riservatezza. Sbagliando. Perché poi è normale iniziare nuove storie, o comunque conoscere e frequentare nuova gente. Quando hanno iniziato a circolare le voci di un flirt con Valentin mi sono arrabbiato perché mi sembrava che la mamma di mia figlia non avesse una bella immagine”.

Dopo la fine del matrimonio con Todaro, la Tocca ha vissuto una breve love story con Valentin che si è già conclusa: “Su quella storia non voglio esprimermi – ha detto -. Quello che auguro a Francesca è di essere felice: se lo merita. Ora le nostre strade sentimentali si sono separate, ma il bene che ci lega è, e resta, immutato. Francesca è una donna meravigliosa”.