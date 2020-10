Ballando, Elisa Isoardi pronta a tornare in pista dopo l’infortunio

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Continuano i problemi per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, una delle coppie più amate della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo l’infortunio che ha colpito la conduttrice, i fan temevano che la sua esibizione di sabato sera sarebbe saltata. Ma le ultime notizie sono molto confortanti.

Nelle scorse ore, le condizioni di Elisa Isoardi erano apparse molto peggiorate: già nella puntata della settimana passata aveva mostrato una vistosa fasciatura al piede, che però non le aveva impedito di ballare con il suo consueto entusiasmo. Ma nei giorni seguenti il dolore si era fatto sempre più intenso, tanto da costringerla ad una visita approfondita. Il risultato l’ha lasciata amareggiata, dal momento che le è stata fatta un’ingessatura per proteggere la caviglia. Ospite in collegamento a Storie Italiane, lo show di Eleonora Daniele, la concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato la situazione e ha fatto chiaramente capire di voler partecipare all’appuntamento di sabato sera con il talent di Rai1.

La bella notizia ha sorpreso i fan, soprattutto perché fino a poco fa sembrava davvero impossibile che la Isoardi tornasse in pista così presto. Anche Milly Carlucci, intervenuta a Storie Italiane per commentare l’accaduto, aveva spiegato come l’infortunio di Elisa fosse piuttosto serio e richiedesse molta cautela. Una fonte vicina al programma ha però confermato ad Adnkronos che la conduttrice si esibirà anche il prossimo sabato 24 ottobre, nonostante le tante difficoltà. E su Instagram, con un video simpatico in cui la vediamo accanto a Raimondo Todaro, sembra proprio ufficializzare la sua presenza a Ballando.

“Forza e coraggio, mai mollare! E non mollateci neanche voi! Domani io, la mia caviglia e Raimondo Todaro non è che avremo bisogno di voi… di più!” – scrive la Isoardi sui social, invitando i suoi fan a votare per lei. Per i tantissimi sostenitori della coppia Isoardi-Todaro, questa è una conferma più che sufficiente. Resta però il dubbio: in che modo si esibirà Elisa, vista l’impossibilità di fare grandi movimenti con la caviglia ingessata? Secondo alcune indiscrezioni, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco rimarrà seduta e lascerà che la gran parte del lavoro ricada sul suo compagno di danza, azzardando qualche mossa che non la costringa a fare leva sul piede infortunato.

Insomma, ancora una volta Elisa e Raimondo si trovano davanti ad una prova difficilissima. Dapprima è stato l’insegnante di ballo ad avere qualche problema di salute: operato d’urgenza per appendicite, ha avuto una complicazione che lo ha costretto a rimanere a casa più del previsto. La coppia, tornata in pista in tempi record, deve ora affrontare questo nuovo ostacolo. Ma la loro grande complicità li porterà a superare ancora anche l’ennesimo imprevisto.