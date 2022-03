Isola, il look pazzesco di Ilary Blasi: solo lei può osare tanto

Prendi una fascia per i capelli di Swarosky, un completo fatto di pantaloni a zampa, top incrociato sul seno a lasciare scoperte addome e ombelico e zeppe di almeno 15 cm. Praticamente una Moira Orfei dei primi tempi, un outfit che addosso a chiunque risulterebbe volgare se va bene, caricaturale se dice male. Ma che su Ilary Blasi riesce ad essere, comunque, spaziale.

E sorvoliamo sul fatto che possa non piacere a tutti, Ilary è famosa per i suoi look eccentrici, sopra le righe, e che negli ultimi tempi sia dimagrita forse un pelino troppo. Il punto è soltanto uno: con quel viso, quel fisico e quella disinvoltura si può permettere tutto. E quest’ultimo esperimento ne è la prova.

Ricordiamoci che ha 41 anni, che ha fatto pure tre figli. Ilary è di un altro pianeta, lo abbiamo già detto.

Isola 2022: il trionfo della prima puntata (e di Ilary)

La prima puntata dell’Isola è stato un trionfo e la conduzione divertente ironica della Blasi pure (#isola che resuscita, vola e parte con oltre 3,2 milioni e il 23,5% stravincendo la serata, si legge su Twitter). Il suo look non è certo passato inosservato: “Ritornano i look improponibili di #IlaryBlasi” scrivono, mentre Nicola Savino, in studio, commenta divertito: “Ilary Blasi tra Moira degli elefanti e Cicciolina”.

Isola 2022, Ilary vince con ironia

Ma lei sorride, sorniona, lancia frecciatine a chi deve (a Signorini: “Occhio che passare da opinionista a conduttore è un attimo, e io lo so bene..”, ai media che si sono accaniti contro la sua famiglia), diverte e si diverte. Gioca a non prendersi troppo sul serio, fregandosene di chi le dice che è troppo magra, che si è rifatta male, che stava meglio prima. La qualità di Ilary sta tutta nel suo riuscire (almeno apparentemente) a farsi scivolare le cose brutte addosso. O almeno a mascherarlo bene, da professionista navigata. Verso una uova Isola che, a giudicare dalle premesse, sarà nuovamente un grande successo.