Test: Qual è la nail art giusta per te?

Avere unghie belle, sane e forti è un must, perchè non solo sono indice di salute, ma arricchiscono di grazia e appeal il tuo aspetto. Per averle robuste e in ottimo stato, basta consumare regolarmente cibi ricchi di biotina, acidi grassi omega-3, proteine, vitamina B9 e zinco. È facile, perché ci sono tanti gustosi alimenti che ti regalano questi preziosi elementi: funghi, spinaci, cavolfiori, uova, fagioli, banane, carne e pesce se non sei vegetariana, legumi, cereali integrali, mandorle, noci. Assicurati di inserire questi elementi nella tua dieta: ti ringrazieranno non solo le unghie di mani (e piedi) ma anche i capelli, fatti entrambi di fibre di cheratina.

Nella tua beauty routine giornaliera non deve mancare la crema per mani e unghie: è una coccola che si meritano. Applica anche un olio, come quello di rosa canina, sulle cuticole e le unghie stesse per proteggerle e nutrirle. E tienile in ordine con una semplice lima di cartone, più dolce di quella metallica e ugualmente efficace.

Coccolate e colorate

Ma oltre a curarle, con le unghie puoi divertirti: le puoi colorare, decorare, impreziosire con tante tonalità, sfumature, disegni, micro-accessori, scegliendo la forma che preferisci: mandorla, ballerina, stiletto, quadrata, ovale, squoval, rotonda. Puoi scegliere di fare arte sulle tue unghie o di ricorrere a una ricostruzione realizzata in gel o acrilico. La manicure, sia che la realizzi da sola o che ti affidi alle cure di un’esperta onicotecnica, è un momento tutto per te in cui puoi dedicarti alla tua bellezza liberando la mente dai pensieri.

Però, tra le tantissime idee per la decorazione delle unghie, non è facile scegliere quella che fa per te e che meglio si abbina alla tua personalità e allo stato d’animo. Gioca con il test che ti svela quale nail art tra quelle di tendenza di questo periodo è giusta per te e meglio si addice al tuo temperamento e al tuo mood del momento.