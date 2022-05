Test: Qual è il rossetto perfetto per te?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Anche quando vai di fretta e non hai il tempo per un trucco a regola d’arte, l’amico salva-make up è il rossetto. Da solo, riesce a illuminare il viso in poche mosse e puoi applicarlo anche dentro l’ascensore.

Il lipstick esalta il fascino ma sottolinea anche la personalità, sia che venga accompagnato da un make up completo e accuratissimo, o che sia il terzo elemento di un trucco essenziale, insieme a matita e fard.

Noi donne del XXI secolo, proiettate nel futuro, in quanto a rossetto non siamo certo delle innovatrici: questo cosmetico era utilizzato già 5000 anni fa nella civiltà della Mesopotamia (odierno Iraq), dove veniva ricavato da pietre sbriciolate. Le donne egiziane, 3000 anni fa, amavano colorarsi le labbra usando pigmenti ricavati da alcune piante ma anche dagli insetti. Insomma, il rossetto ha una lunga storia alle spalle, ma è comunque sempre oggetto di ricerca e di miglioramento. Troviamo rossetti vegani, eco-compatibili, idratanti, protettivi, emollienti, rimpolpanti, ricaricabili, in infinite nuance di colori e finish (mat, lucidi, perlati, sheer), per soddisfare i gusti di tutte.

