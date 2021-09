Come abbinare rossetto e trucco occhi: la guida da conoscere

editato in: da

Quali sono le regole per abbinare rossetto e trucco occhi? Come rendere armoniosa l’accoppiata ombretto e lipstick? Almeno una volta nella vita tutte, ma proprio tutte, si sono poste questa domanda, non solo per paura di esagerare ma anche per capire come rendere il tutto affascinante e equilibrato nel complesso.

Per prima cosa è bene sapere, e ricordare ogni giorno, che nel make-up le regole sono fatte per essere infrante. Quindi se ami sperimentare, esagerare e provare abbinamenti di texture e di colori: fallo, nulla ti deve fermare dal divertiti con il make-up.

Ovviamente conoscere le migliori accoppiate tra ombretto e rossetto, rosso, nude, borgogna o come più ti piace, rientra tra le nozioni base da sapere per poi creare look armoniosi e da vera pro. Noi abbiamo provato a stilare una mini guida utile per capire e conoscere come abbinare rossetto e trucco occhi.

Rossetto rosso

Nella tua collezione di lipstick di certo non può mancare un rossetto rosso. Grande evergreen da indossare sia di giorno che di sera può, a volte, creare un po’ di confusione sul come truccare gli occhi.

Le regole base del make-up invitano a bilanciare le labbra e gli occhi, quindi sarebbe meglio optare per tonalità neutre e simili ai colori della terra. Sì agli smokey eyes dove marrone, beige e anche il nero che arricchiscono e incorniciano gli occhi rendendoli magnetici ed elegantissimi.

Ovviamente l’eyeliner si sposa perfettamente con il rossetto rosso perché bilancia perfettamente il colore intenso delle labbra con un look occhi leggero e appena accennato. Sì al classico nero, al marrone, ma anche a colori più intensi e diversi come il blu oltremare, il verde e tutto ciò che preferisci.

Hai mai pensato, poi, a un look occhi monocolore? In questo caso ricordati che l’oro è un grande alleato e ti permetter di giocare con finish diversi come ombretto metallico e rossetto opaco. Una combo da non sottovalutare.

Rossetto nude

Scegliere un rossetto nude, simile al colore delle tue labbra, ti permetterà di avere una vera e propria tela bianca su cui lavorare con blush, bronzer, highlighter e, ovviamente, ombretti.

I nude possono essere abbinati come più si vuole, sì ai colori e ai finish. Il nostro consiglio, però, è cercare di accordare almeno il sottotono in modo che non ci sia un contrasto caldo e freddo tra il make-up occhi e quello labbra.

Rossetto borgogna

Intenso, vibrante e pieno di energia. Il rossetto borgogna non può essere accomunato a quello rosso perché sottotono e sfumature cambiano in modo significativo.

Se ami i look travolgenti e avvolgenti, abbina il bordeaux a un trucco occhi con ombretti marroni, neri e grigi. Un make-up dal sapore retrò e ammaliante perfetto per chi non ha paura di niente.

Oppure, per andare sul sicuro, meglio optare per un filo di ombretto nocciola solo nella piega dell’occhio in modo da dare profondità allo sguardo. Lasciando così il look neutro, ma con un focus armonioso sulle labbra.

Immancabili poi i colori sugli occhi che, per le più audaci e sfrontate, sono imperdibili anche quando le labbra tentano di prendere il sopravvento. Cerca di rimanere su tonalità tenue e appena accennate, che virino sui toni pastello e chiari in modo da non rinunciare ai colori ma senza sbilanciare il trucco finale.

Texture e finish: come abbinarli?

Sheer, matte, lustre, shimmer, pearl e non solo: sia ombretti che rossetti hanno finiture diverse che, oltre a variare l’intensità del colore una volta applicato, modifica anche l’effetto finale del trucco.

Ovviamente, quando si abbinano i colori, è bene valutare anche i finish dei diversi prodotti e fare attenzione a non inciampare in piccoli errori che possono incupire il volto o anche renderlo più vecchio. Ad esempio, optare per texture opache, sia per occhi che per labbra, oltre a evidenziare piccole rughe andrebbero a invecchiare i tratti di chiunque.

Per questo è bene variare finish e cercare di mixare le diverse texture per cercare di bilanciare occhi e bocca: bocca glossata e occhi matte, lipstick opaco e ombretti dal finish metallico e non solo. Divertiti e prova, nel make-up non esistono errori.