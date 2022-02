Giulia, la mamma di Sonia Bruganelli. Due gocce d’acqua

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Sonia Bruganelli oggi spegne 48 candeline e per l’occasione ha ricondiviso su Instagram le storie realizzate dagli amici che insieme a lei hanno festeggiato questo traguardo importante. Uno scatto però sorprende più di tutti: quello in compagnia di Giulia, la sua mamma.

Sonia Bruganelli e Giulia: mamma e figlia sembrano sorelle

Ormai abbiamo imparato a conoscerla: Sonia Bruganelli, con il suo carattere impetuoso e il suo rapporto burrascoso con Adriana Volpe, ci ha tenuto compagnia come opinionista al GF Vip, ma molto probabilmente non la vedremo sullo schermo nella prossima edizione, a causa della decisione annunciata di ritirarsi dallo show.

Sonia, ormai regina indiscussa di Instagram su cui conta 739 mila follewer, il 20 febbraio ha spento 48 candeline e per l’occasione ha ricondiviso sul suo profilo le storie realizzate dagli amici e dai parenti che hanno festeggiato insieme a lei questo traguardo importante davanti a una torta scoppiettante in un noto ristorante di Roma.

Non solo stories: la Bruganelli ha postato anche diversi scatti che la ritraggono in compagnia degli affetti più grandi, con cui ha voluto festeggiare il suo 48° compleanno. Se una foto la vede sorridente in compagnia di due amiche e una didascalia che parla da sola “48 anni e non sentirli”, la foto che ha colpito i fan e fatto il pieno di like è quella con la mamma Giulia.

Il selfie ritrae le due sorridenti durante i festeggiamenti. Mamma e figlia sembrano due gocce d’acqua: hanno lo stesso colore di capelli, lo stesso trucco e sembrano coetanee, forse sorelle ma non di certo mamma e figlia. Sonia ha commentato l’immagine con una dedica speciale alla mamma: “Tale madre…48 anni fa lei era molto molto impegnata”.

Sono fioccati i commenti degli utenti di Instagram che oltre a fare gli auguri a Sonia hanno sottolineato la somiglianza tra le due e fatto i complimenti per la raffinata bellezza che contraddistingue la coppia mamma e figlia. Di Giulia, la mamma di Sonia si sa poco: evidentemente non ama stare sotto i riflettori, ma sappiamo che oltre a Sonia è mamma di Marco Bruganelli. Marco è imprenditore ed è sposato con Claudia Ruggeri, modella e ballerina italiana, nota come Miss Claudia e conosciuta per il game show Avanti Un Altro di Paolo Bonolis.

Bruganelli e Bonolis: un amore che dura da oltre vent’anni

Ai festeggiamenti di Sonia non è mancato di certo il marito Paolo Bonolis, a cui Sonia è legata da più di vent’anni. Paolo, sorridente e felice insieme alla moglie e ai tre figli, siede proprio accanto a lei, mentre la Bruganelli spegne le candeline sulla torta.

I due sono legati sentimentalmente dal 1997 e si sono sposati nel 2002. Dal loro amore sono nati tre figli: Silvia (18 anni), Davide (17 anni) e infine Adele (14 anni). Come ha dichiarato Paolo Bonolis in una recente intervista, nonostante Sonia desiderasse avere anche un quarto figlio, quest’ultimo non è arrivato, ma tra i due c’è una fortissima armonia e serenità.

I due sono molto legati e nel corso di numerose interviste hanno dichiarato più volte di divertirsi moltissimo come grandi amici, ancora prima di essere una coppia. L’ironia e il divertimento sembrano essere gli ingredienti del loro matrimonio di successo: il segreto di una relazione che lega in modo profondo i due e che ha fatto superare alla coppia numerose difficoltà, come la malattia della loro figlia Silvia. Quest’ultima, infatti, come hanno più volte raccontato i due, è affetta da un problema cardiaco molto grave insorto alla nascita.