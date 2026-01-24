Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Milano-Cortina 2026, prezzo biglietti e dove vedere la Cerimonia d'Apertura

Manca ormai pochissimo alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il mega evento è infatti in programma per venerdì 6 febbraio, alle ore 20:00, presso lo stadio San Siro (per l’occasione ribattezzato Milano San Siro Olympic Stadium).

Uno show firmato Balich Wonder Studio, che promette di unire musica, arte e tecnologia, con la partecipazione di grandi nomi della scena internazionale come Andrea Bocelli, Mariah Carey e Laura Pausini. Ecco come assistere all’evento, dal vivo o apprezzandolo su uno schermo.

Milano-Cortina, quanto costano i biglietti della Cerimonia d’apertura

Nonostante il fascino assoluto dell’evento, a pochi giorni dal suo avvio ci sono ancora dei biglietti disponibili. Di certo i prezzi rappresentano una discriminante importante, dal momento che quelli più abbordabili sono ormai da tempo esauriti.

Le categorie vanno dalla D alla A, con costi che oscillano tra i 260 euro (posti più alti del terzo anello) e i 2.026 euro (categoria A, la più vicina al prato e al cuore dello spettacolo). Altre fasce disponibili sono la B e la C. Si parla rispettivamente del primo anello, che si aggira intorno ai 1.400 euro, e del secondo anello, il cui costo è di circa 700 euro.

Il rischio di inquadrare sedute vuote è dunque concreto. Proprio per questo la Fondazione Milano-Cortina 2026 ha lanciato “Promo26”. Si tratta di una promozione riservata agli under 26, com’è facile intuire, che consente l’acquisto di due biglietti di categoria D al prezzo di uno.

Milano-Cortina 2026: dove vedere la Cerimonia d’apertura

Recarsi a San Siro non è però l’unico modo per poter vivere l’esperienza della Cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026. Com’è ovvio, infatti, sarà garantita una diretta televisiva, della quale si occuperà la Rai.

Sarà quindi possibile godere del grande show di Milano su Rai 1, comodamente da casa o altrove. La diretta sarà disponibile inoltre anche in streaming, scaricando l’app RaiPlay. Al di là della visione in Tv, su smartphone, tablet e computer, è possibile vivere l’esperienza su schermo in un’altra maniera.

Milano si prepara infatti per far provare questo brivido a più persone possibile, in comunità, in piazza del Cannone, sul retro del Castello Sforzesco. Verrà infatti allestito un maxischermo e realizzata una “fanzone”. Si terranno attività sportive e iniziative collaterali, così da trasformare la serata in una grandiosa festa.

L’idea, però, è quella di andare oltre un singolo punto di ritrovo. A Palazzo Marino, infatti, si guarda con interesse al modello della “Prima Diffusa” della Scala, che ogni anno porta la serata inaugurale dell’opera nei quartieri, nei teatri e negli oratori.

La consigliera comunale Alice Arienta ha lanciato così un appello affinché la Cerimonia olimpica possa essere seguita in diretta anche nei diversi Municipi, per rendere il 6 febbraio una giornata davvero condivisa da tutta la città. Considerando soprattutto che in alcune zone le scuole resteranno chiuse.