John F. Kennedy jr e Carolyn Bessette: 20 anni fa la favola finisce in tragedia

editato in: da

John F. Kennedy jr e Carolyn Bessette, la love story finita tragicamente

John F. Kennedy jr e Carolyn Bessette il 16 luglio 1999 muoiono in un tragico incidente.

L’aereo su cui viaggiavano, un Piper Saratoga, precipita al largo delle coste di Martha’s Vineyard, mentre John era alla guida. Con loro la sorella di lei, Lauren. I tre si stavano recando sull’isola di Martha’s Vineyard, dove la famiglia Kennedy possiede una casa nella quale si sarebbe tenuto il matrimonio della cugina Rory Kennedy, che fu rimandato. Dopo Lady Diana, scomparsa nel 1997, un altro lutto colpisce il mondo.

Sono passati 20 anni da quel terribile incidente, forse dovuto all’inesperienza del pilota, che ha spazzato via una delle coppie più ammirate dell’epoca. John aveva solo 38 anni, sua moglie Carolyn 36. I due si erano sposati nel 1996. Belli, affascinanti, ricchi, lui era figlio del Presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinato nel 1963, e di Jackie, brillante avvocato, fondatore della rivista George. Nel 1987 People lo nomina l’uomo più sexy del pianeta, gli vengono attribuiti flirt con Madonna e Daryl Hannah.

Ai funerali lo zio Edward Kennedy pronunciò un toccante discorso: “Speravamo che questo John Kennedy si sarebbe pettinato i capelli quando sarebbero diventati grigi, con la sua adorata Carolyn al suo fianco. Ma, come suo padre, gli si è dato tutto tranne una lunga vita“.

Lei, bionda, eterea, dallo sguardo magnetico, aveva lavorato per Calvin Klein e quando stregò John si era buttata nella carriera pubblicitaria. Solo tre anni di vita insieme all’insegna dell’eleganza e del glamour, sotto l’attenzione morbosa dei media.

Carolyn diventa in poco tempo un’icona di stile, come sua suocera: i look sobri e raffinati diventano un must, perfino il suo colore di capelli è copiatissimo. E al fianco del suo Kennedy sono il simbolo dell’amore. Ma la favola finisce troppo presto e in tragedia.

Oggi il profilo Instagram dedicato alla Bessette è seguitissimo e in migliaia continuano ad ammirare questa coppia che ha fatto sognare e che prematuramente ha detto addio al mondo.