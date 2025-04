Amici, cambia il regolamento per il Serale: sono nati i PettiLo

Nuova squadra presente al Serale di Amici, che cambia il regolamento per risolvere un problema di tre ragazzi in gara: due professori non erano d'accordo pienamente

Celentano, Cuccarini e Lo, professori di Amici

Nuovo regolamento per Amici, il che sorprende non poco i fan del talent di Maria De Filippi. Con il Serale ormai entrato nel vivo, questo colpo di scena attirerà di certo l’attenzione. Ecco nel dettaglio cosa accadrà tra poco alle squadre.

Amici, una nuova squadra: i PettiLo

Non sarebbe Amici senza un colpo di scena. Il talent di Maria De Filippi riesce sempre a trovare il modo di sorprendere i fan, proponendo un Serale molto avvincente. Quest’edizione non è da meno.

Confermate le voci di corridoio che si susseguivano da un po’. Qualcosa era stato lasciato trapelare online e alla fine scopriamo che il regolamento è cambiato per davvero. Da tre squadre attuali si passa a due. Una decisione che stravolge la dinamica del talent, con due professori non pienamente d’accordo con la scelta.

L’eliminazione di Senza Cri e Francesca ha cambiato nettamente “disarmati” Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, fianco a fianco con Francesco. Per quanto riguarda il team Pettinelli e Lettieri, invece, non restano altri se non Trigno e Nicolò.

Tutto questo ha spinto i ragazzi ad avanzare una proposta, così da non dover preparare da soli le esibizioni del Serale, tra ballo e canto. Dinanzi a una prospettiva a dir poco proibitiva, hanno ben pensare di unire le forze. Qualcosa da non poter fare, però, senza l’autorizzazione dei professori.

A prendere la parola è stato Francesco, che ha chiarito il loro punto di vista. Non una fuga dalle difficoltà, ha sottolineato, ma una scelta pratica per poter garantire prestazioni di alto livello nelle varie specialità: “Dopo vari ragionamenti, siamo arrivati alla conclusione che PettiLetti e CuccaLo vorrebbero unirsi per formare la squadra PettiLo”.

Nuovo regolamento, la decisione di Amici

Non hanno mostrato alcuna rimostranza sia Rudy Zerbi che Alessandra Celentano. Per loro la proposta ha senso. Differente invece la reazione di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Inizialmente infatti sono stati titubanti.

Lei ha spiegato come tutto questo somigli un po’ a una resa da parte dei ragazzi. Dello stesso parere il coreografo e ballerino, che ha sottolineato quanto sia importante far fronte alle prove impreviste nella carriera di un artista.

Alla fine, però, i professori hanno riconosciuto la validità delle motivazioni presentate. Hanno quindi dato il parere positivo alla modifica del regolamento, con l’ultima parola ovviamente spettante a Maria De Filippi. La signora di Mediaset non ha però avuto nulla in contrario. Nuova energia per il Serale, dunque, ma soprattutto carte rimescolate.

Il Serale vede dunque uno scontro tra due squadre dalla prossima puntata. Da una parte Zerbi-Celentano e dall’altra i PettiLo. Aumenta dunque la curiosità per la finalissima, prevista per domenica 18 maggio.