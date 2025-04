Serale di Amici, le pagelle del 5 marzo: Luk3 sottotono (6,5), Elena D’Amario strepitosa (8)

Fonte: IPA Elena d'Amario

La terza serata del Serale di Amici 24 non ha deluso le aspettative: colpi di scena, sfide all’ultimo respiro, momenti di tenerezza inaspettata e performance da brividi hanno reso la puntata indimenticabile. Ci sono state risate grazie a irresistibili siparietti comici, lacrime di commozione e qualche tensione durante le eliminazioni a fine serata. Un’insegnante si è trasformata in popstar per una sera, un giudice si è lasciato travolgere dalle emozioni fino alle lacrime, e un’amata ex allieva è tornata sul palco con una notizia speciale. Ecco dunque le nostre pagelle dei protagonisti più discussi della serata, tra allievi, coach e giudici, con i voti dal 5 aprile.

Nicolò, la voce di Amici 24 – Voto: 9

Nicolò continua la sua ascesa stellare. È stato il protagonista assoluto della prima parte della serata​, dominando le scene con il suo carisma e la sua voce. Ha aperto le danze (è il caso di dirlo) affrontando un difficile guanto di sfida di canto contro Antonia su un medley soul: la sua interpretazione intensa di I Feel Good/La pelle nera ha convinto molti, ma non i giudici, scatenando l’ira della sua coach Anna Pettinelli quando la vittoria è stata assegnata alla rivale​.

Nicolò non si è perso d’animo: è tornato subito al centro del palco al pianoforte con “Rocket Man”, mettendo in mostra tutta la sua intensità vocale. Il pubblico e i giudici lo hanno premiato, facendogli vincere la sfida e dandogli modo di “vendicare” l’ingiusto verdetto precedente. Performance dopo performance, Nicolò conferma di essere tra i favoriti assoluti per la vittoria finale nel canto​: cresce di settimana in settimana, senza mai deludere, dimostrando tecnica, cuore e una versatilità da vero artista completo.

Antonia ci porta negli anni ‘90 – Voto: 8

Antonia brilla di luce propria e si conferma una voce formidabile. La cantante della squadra Zerbi-Celentano ha vinto il duello diretto con Nicolò nel guanto di sfida iniziale, grazie a un’esibizione grintosa e impeccabile che ha diviso il pubblico e fatto infuriare Pettinelli (segno che Antonia aveva colpito nel segno!). Ma è con il duetto che Antonia ha toccato l’apice: insieme a Jacopo ha regalato uno dei momenti più magici della serata​. La loro interpretazione di Creep dei Radiohead è stata pura poesia: voci diverse ma perfettamente armonizzate, capaci di “mettere le ali” a un brano già di per sé monumentale​.

Antonia ha dimostrato di saper unire potenza vocale e sensibilità interpretativa; la sua grinta sul palco e la complicità mostrata nel duetto la confermano come una delle artiste più complete in gara. Voto alto meritato, in attesa di vederla osare ancora di più.

Jacopo, un talento in punta di piedi – Voto: 8

Jacopo (Jacopo Sol) è stata la sorpresa che non ti aspetti, capace di passare in un attimo dall’ombra alla luce dei riflettori. Nella seconda manche lo abbiamo visto fronteggiare Luk3 in una sfida di canto emozionante: Luk3 ha scaldato il pubblico con un suo inedito travolgente, ma Jacopo ha risposto con classe, esibendosi in Heroes di David Bowie e conquistando la giuria​. Amadeus ha apprezzato la sua performance raffinata, e persino Malgioglio – dopo aver divertito tutti con un aneddoto su Bowie – ha riconosciuto il valore dell’esibizione​. Alla fine Elena D’Amario si è detta “travolta” dalla versione di Heroes proposta da Jacopo, assegnandogli il punto decisivo​.

In punta di piedi si è guadagnato il suo spazio, mostrando personalità, ottima estensione vocale e la capacità di fare propri anche i brani dei mostri sacri del rock. Un 8 pieno per questo talento forse finora sottovalutato: da tenere d’occhio.

Trigno, troppe lacrime in gara – Voto: 7

Trigno porta sul palco la sua anima cantautorale e si ritaglia nuovamente un ruolo da protagonista​. Il giovane cantante (allievo di Pettinelli-Lettieri) si è esibito con un inedito autobiografico in cui ha raccontato errori del passato e la voglia di riscatto: un pezzo sincero che ha convinto tutti e strappato un coro di “nooo” dal pubblico quando Trigno è finito (di nuovo) a rischio eliminazione​. Segno che in studio e a casa ormai in molti fanno il tifo per lui. Perfino Anna Pettinelli ha parlato di uno “stile Trigno” ben definito, a metà tra pop e cantautorato​.

Purtroppo la sorte gli ha giocato un brutto tiro: dopo le manches, Trigno ha dovuto affrontare la prospettiva di un ballottaggio finale contro la sua Chiara, ballerina dell’altra squadra a cui è legato sentimentalmente​. Un incubo per la coppia.

Nonostante la tensione personale e la sconfitta in alcune sfide, Trigno ha retto il colpo con maturità e ha continuato a cantare con il cuore. Anche se finisce tra i “rimandati” per via del ballottaggio, resta uno dei talenti in crescita di questa edizione​, caparbio e autentico come pochi.

Daniele ha rotto il ghiaccio, finalmente – Voto: 7

Finalmente riflettori puntati anche su Daniele, e il ballerino non delude. Era rimasto un po’ nell’ombra, ma in questa puntata Daniele ha letteralmente spiccato il volo sul palco​. Nella sua prima coreografia della serata ha danzato con un’energia e una pulizia tecnica tali da farci dimenticare qualsiasi sua esitazione precedente. Il momento clou per lui è arrivato con il proibitivo guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo: Daniele ha dovuto confrontarsi nientemeno che con il fuoriclasse Francesco su virtuosismi coreografici da far tremare i polsi​.

Ebbene, il nostro Daniele non solo non ha sfigurato, ma ne è uscito a testa alta, mostrando versatilità e coraggio.

Chiara scivola, letteralmente – Voto: 6

Chiara vive una serata sulle montagne russe. La talentuosa ballerina della squadra Zerbi-Celentano offre come sempre una danza carica di tecnica e passione, ma viene tradita da un piccolo incidente: durante un passo chiave scivola leggermente, complice un coriandolo rimasto sul palco​. Un attimo di smarrimento subito recuperato professionalmente, tanto che Alessandra Celentano minimizza dicendo che “può capitare”​.

Chiara però ci resta male, visibilmente delusa da sé stessa nonostante si sia ripresa immediatamente. Maria De Filippi interviene a fine esibizione per sdrammatizzare.

Purtroppo la sua squadra perde la manche e Chiara finisce al ballottaggio finale.

Francesco è il più bravo – Voto: 9

Francesco è il fuoriclasse della danza che ogni coach vorrebbe in squadra. Il ballerino della team Cuccarini-Lo infila una prestazione dietro l’altra da manuale: quando scende lui in campo, i punti per la sua squadra fioccano. Nella seconda manche ha affrontato avversari tosti (prima Antonia nel confronto canto vs ballo, poi Chiara in duello diretto) e li ha superati, contribuendo in modo decisivo alla vittoria di manche del suo team​.

Ma al di là della competizione, è la qualità artistica di Francesco che lascia il segno. Il suo assolo sulla coreografia Combattente è stato uno dei momenti più intensi dello show: movimenti potenti e al tempo stesso pieni di espressività, capaci di raccontare una storia di resilienza sulle note della famosa canzone. L’esibizione ha toccato il cuore della giudice Elena D’Amario, che non ha trattenuto le lacrime di fronte a tanta emozione​.

Quando un ballerino riesce a mettere d’accordo tecnici e intrattenitori, vuol dire che ha qualcosa di speciale.

Luk3 sottotono – Voto: 6,5

Serata agrodolce per Luk3, il giovane cantante urban dal look e nome da gamer, che purtroppo deve lasciare la scuola. Sin dall’inizio Luk3 (al secolo Luca) ha portato sul palco la sua energia travolgente: anche in questa puntata non si è risparmiato, presentando un suo inedito dal ritmo incalzante che ha fatto saltare pubblico sugli spalti e compagni di squadra​.

La sua grinta e presenza scenica sono fuori discussione, così come la capacità di infiammare lo studio con le sue barre. Tuttavia, di fronte alle impeccabili performance dei colleghi, questo sabato la sua performance non è bastata a tenerlo fuori dalla zona rischio.

Anna Pettinelli, la leonessa di Amici – Voto: 8

Chi l’avrebbe mai detto? Anna Pettinelli è stata uno spettacolo nello spettacolo. Innanzitutto l’abbiamo vista combattere come una tigre per i suoi allievi: quando Nicolò ha perso il guanto di sfida iniziale contro Antonia, Pettinelli non ha nascosto il suo disappunto, alzandosi in piedi per contestare con ardore la decisione dei giudici​.

La sua determinazione nel difendere Nicolò ha infiammato lo studio (e anche i social!). Ma Anna non si è limitata a fare da spalla: si è messa direttamente in gioco nel guanto di sfida tra prof. Vestita di paillettes e armata di coraggio, ha sfidato Lorella Cuccarini nientemeno che su un medley Shakira meets Gloria Estefan. Pettinelli ha ballato e cantato con autoironia, strappando risate e applausi: un numero “over the top” che incredibilmente le è valso la vittoria sulla super-coreografata Cuccarini​.

Amadeus – Voto: 7,5

Amadeus è pacato, preciso, con quell’aria da professore buono che sa dove mettere le virgole. Non alza mai la voce, ma quando sceglie, lo fa con criterio. E anche quando sbaglia (secondo Pettinelli), resta impassibile. Zen.

Cristiano Malgioglio, svegliato dal letargo – Voto: 7

Cristiano Malgioglio si risveglia dal torpore e torna a essere il mattatore che conosciamo. Nelle prime puntate era parso insolitamente sottotono, ma questa è tornato in grande spolvero​. Già in apertura di puntata Maria lo punzecchia sul suo look floreale (sfoggiava un vistoso abito ricamato di rose rosse) e Malgioglio risponde a tono con la sua consueta verve. Durante le esibizioni, eccolo di nuovo giocare con le parole e regalare aneddoti irresistibili dal suo sterminato repertorio di vita nello showbiz​.

Ieri sera ha tirato fuori storie su David Bowie, Sophia Loren, Rosemary Clooney… praticamente un salotto di casa Malgioglio aperto in diretta tv! Proprio il duello Bowie tra Luk3 e Jacopo gli ha dato lo spunto per una scenetta esilarante: ha raccontato di quella volta in cui incontrò Bowie su un set e, sentendosi snobbato, se ne andò via atteggiandosi da diva offesa, salvo poi scoprire che Bowie l’aveva salutato quando era ormai troppo tardi​.

Elena D’Amario, la fata turchina – Voto: 8

L’ex ballerina di Amici (ora alla sua prima esperienza da giudice) unisce al suo background tecnico una sensibilità e un equilibrio che tutti le riconoscono. Nel corso della serata ogni suo intervento è stato puntuale, mai sopra le righe, sempre volto a valorizzare i ragazzi in modo costruttivo. Elena argomenta i giudizi con calma e chiarezza, senza mai essere aggressiva né superficiale​.

Anche nelle decisioni difficili Elena D’Amario ha mostrato empatia – ad esempio il suo volto addolorato quando Trigno e Chiara (che lei conosce bene come ex compagni di danza) rischiavano di separarsi al ballottaggio finale. Insomma, una giudice con il cuore.

Alessandra Amoroso, il ritorno – Voto: 7

Il ritorno da regina. Incinta e raggiante, Alessandra Amoroso è entrata in studio accolta da un’ovazione e dall’abbraccio affettuoso di Maria De Filippi, che lei ha chiamato “nonna Maria”. Ha cantato con un filo di voce e un mare di emozione, regalando uno dei momenti più dolci della serata.