San Valentino è la festa dell’amore. Di quello appena nato, che fa venire le farfalle allo stomaco e tiene svegli la notte. Ma anche di quello più maturo e sereno, che resiste allo scorrere del tempo e alla noia della quotidianità. Un amore raro di questi tempi, ancor di più nel mondo dello spettacolo, ma che è una realtà per queste coppie vip, le più longeve e invidiate di tutte.

David e Victoria Beckham

La seconda (perché dire la prima sarebbe oltraggio alla Corona) coppia reale britannica. Nel 2024, David e Victoria Beckham hanno celebrato le nozze d’argento, festeggiando il 25esimo anniversario di matrimonio. Un quarto di secolo è passato dal loro matrimonio, ma i due continuano a giocare ai piccioncini come fosse il primo giorno.

Di anno in anno diventano più belli, in forma e affiatati e, assieme ai loro tre figli, formano una delle famiglie più felici dello star system. Senza, tuttavia, fingere che le difficoltà non esistono. David, in passato, ha ceduto alle tentazioni, ci è voluto grande impegno da parte di Victoria per ritrovare la fiducia e la serenità, ma adesso sono inarrestabili.

Beyoncé e Jay-Z

Sopravvive alle numerose infedeltà di lui anche la coppia d’oro della musica internazionale. Insieme dai primi Anni ‘2000, la regina Beyoncé e il re del rap Jay-Z sono insieme da quasi 25 anni. Per quel che ne sappiamo, perché nonostante siano una delle coppie più famose al mondo, hanno da sempre mantenuto grande riserbo sulla loro vita privata. Per i primi anni si sono amati in segreto, per poi dichiararsi nel 2003 attraverso la hit Crazy in Love. Il matrimonio – anche questo top secret – è arrivato nel 2008. Nel 2012 è nata la loro prima figlia, Blue Ivy, seguita cinque anni dopo dai gemelli Rumi e Sir Carter.

Catherine Zeta Jones e Michael Douglas

L’amore non ha età. Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, 25 anni di differenza, ne sono la prova. Era il 1998 quando Douglas, già uno dei divi più acclamati del cinema, si innamorò a prima vista della giovanissima ed esordiente Catherine Zeta Jones. Si sedette al suo tavolo e gli comunicò, deciso: “Voglio essere il padre dei tuoi figli”. Lei, però, non si fece ammaliare: “Non gli diedi retta, e pensai: se questo crede che io sia tipo da cadere ai piedi un Michael Douglas qualsiasi si sbaglia”.

E, invece, l’attore del Delitto perfetto aveva ragione. Dopo un serrato fidanzamento, la coppia convolò a nozze nel novembre del 2000. Pochi mesi prima era nato il primogenito Dylan, quattro anni dopo arriva la femminuccia, Carys. Quello tra Catherine e Michael è un amore forte, rinato dalle proprie ceneri. La coppia si separò nel 2013, messa alla prova dai problemi di salute di entrambi (cancro per lui, depressione per lei), ma neppure un anno dopo tornarono assieme per non lasciarsi più.

Giorgia e Emanuel Lo

Sfida i pregiudizi legati alla differenza anagrafica anche l’amore tra Giorgia e Emanuel Loi. In questo caso è lei a essere più grande, che ha 8 anni in più del suo bello. All’inizio, la differenza spaventata la cantante ma, infine, si è rivelato lui “quello più maturo sentimentalmente”. Si sono conosciuti sul palco, lei era in tour e lui era parte del gruppo di ballo. Il merito è anche dell’amica e costumista Claudia Tortora, che convinse Giorgia a non lasciarsi ingannare dall’aspetto da latin lover tutto muscoli, “ed è effettivamente si è dimostrato di una dolcezza infinita”. Ancora assieme, e più innamorati che mai, la voce d’oro della musica italiana e il ballerino di Amici sono genitori di Samuel, nato sei anni dopo il loro primo incontro.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa

L’11 luglio 1999, Fabio Caressa e Benedetta Parodi si scambiarono il fatidico sì. Un quarto di secolo dopo, lui continua a dirle: “Ti risposerei ogni giorno”. La frizzante cuoca televisiva tira fuori il lato più romantico del giornalista sportivo: “Mi sembra ieri che ti ho detto per la prima volta che ti amo. E mi sembra ieri che ti ho detto l’ultima volta che ti amo. Ah no, già, è stato proprio ieri. E te lo ridico oggi: ti amo” è la dedica arrivata nel giorno che celebra le nozze d’argento.

Un amore fatto di complicità e tanto divertimento. Un amore che ha portato alla nascita di una famiglia affiatata e sempre pronta a mettersi in gioco. A tenere ancora più vicini Fabio e Benedetta ci sono i tre figli Matilda, Diego ed Eleonora (che con il papà ha partecipato a Pechino Express).