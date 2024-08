Fonte: IPA Damiano Carrara e Chiara Maggenti

“Benvenuta al mondo, Dafne, amore della nostra vita”. Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno annunciato la nascita della figlia Dafne con una foto dolcissima su Instagram. Lo chef, volto di Real Time e vincitore di Pechino Express, sta vivendo un periodo felicissimo, pieno d’amore: ora una pausa dalla gestione dell’atelier di pasticceria per dedicare del tempo alla famiglia e al nuovo arrivo.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono genitori, è nata Dafne

La prima foto da genitori per Damiano Carrara e Chiara Maggenti, dove si intravede la mano della bimba, che hanno chiamato Dafne. A corredo dello scatto, una didascalia dolcissima, per annunciare l’arrivo della piccola nella loro vita. Non sono mancati, ovviamente, messaggi di sostegno da parte di altri volti noti dello spettacolo e della ristorazione, come Francesco Panella: “Congratulazioni, ragazzi. Benvenuta Dafne”. Anche Antonella Clerici ha commentato con un “Auguri, che amore”.

Non sono mancati commenti di apprezzamento nei confronti del nome scelto per la bambina, ovvero Dafne. “Solo Dami bello come Apollo poteva chiamare la figlia Dafne. Ottima scelta”, ha scritto un utente. Dal greco antico, Dafne o Daphne è un personaggio della mitologia greca, una delle Naiadi, ovvero la Ninfa femminile. Il nome significa “lauro”, “alloro”. Sia Damiano Carrara quanto Chiara Maggenti sono al momento in pausa dalla carriera: lui è pasticcere e giudice di Bake Off Italia, e lei è General Manager presso l’Atelier Damiano Carrara, oltre a seguire l’azienda di famiglia.

Il nome è stato scelto al momento della nascita della bambina, come ha spiegato Carrara a Fanpage. “Ancora non lo sappiamo. Ne abbiamo 7-8 che ci piacciono, però mia moglie dice che vuole vederla in faccia prima di decidere. Sceglieremo insieme non appena nascerà”. Carrara è felicissimo di essere diventato papà, ma non ha nascosto qualche timore. “Cerco di tenermi in forma, mi alleno tutte le mattine e dormo perché penso che poi sarò molto impegnato, non so se avrò tempo di farlo. Mi sto preparando nella miglior maniera possibile. Non vedo l’ora di diventare padre, è la cosa più bella che mi potesse succedere”.

La storia d’amore tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti

L’annuncio dell’arrivo di Dafne è stato affidato al programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, in diretta. La coppia sta insieme da molti anni, e si sono sposati a luglio 2022, dopo numerosi rinvii a causa della Pandemia di Covid-19. “Ci siamo conosciuti cinque anni fa”, queste le parole della Maggenti nel 2023. “È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è stato colpo di fulmine. Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo: quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovarci lì. Per lavorare insieme ci vuole un gran feeling, quando si è una coppia d’amore: bisogna essere bravi a ritagliarsi degli spazi solo per noi, ma devo dire che in questo siamo abbastanza bravi”. E ora sono genitori per la prima volta: non potrebbero essere più felici.