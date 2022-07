Matrimonio di Damiano Carrara: il meraviglioso abito di Chiara, la cerimonia, gli ospiti vip

Fonte: Instagram Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Finalmente Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono riusciti a pronunciare il fatidico sì: nonostante le difficoltà e gli ostacoli in cui si sono imbattuti negli ultimi mesi, il loro amore ha trionfato. Il matrimonio da sogno si è svolto a Lucca, l’amata città natale del famoso chef, davanti a tantissimi ospiti vip. Ecco tutti i dettagli della splendida cerimonia.

Damiano Carrara si è sposato: la location

La romantica proposta era arrivata più di un anno fa, come annunciato in un bellissimo post su Instagram che confermava un’indiscrezione ormai sulla bocca di tutti. Ma il primo tentativo di Damiano Carrara e Chiara Maggenti è andato a vuoto: a pochissime settimane dalla data prevista, lo scorso giugno 2021, la fidanzata dello chef aveva avuto un serio incidente domestico che aveva richiesto riposo assoluto. Il grande giorno è slittato, anche a causa dell’emergenza Covid, ma stavolta nulla avrebbe impedito ai due innamorati di convolare a nozze.

Sabato 9 luglio 2022, in una meravigliosa giornata d’estate, Damiano e Chiara hanno finalmente detto sì. La location è spettacolare: per la cerimonia, gli sposi hanno scelto la città di Lucca, dove entrambi sono nati e cresciuti. Il matrimonio si è svolto nella splendida basilica di San Frediano, ed è stato celebrato nel primo pomeriggio da Don Lucio Malanca, davanti agli occhi dei tantissimi ospiti (vip e non solo) che hanno assistito all’evento. La città, per l’occasione, ha infatti accolto un gran numero di persone, tra cui molti curiosi che hanno atteso fuori dalla chiesa.

Lo splendido abito bianco di Chiara Maggenti

Damiano Carrara è arrivato in chiesa con un elegante completo blu abbinato ad una camicia bianca e ad un papillon, oltre ad un semplice fiore all’occhiello: la sua è una scelta classica e molto raffinata. Dopo essersi fatta aspettare un pochino, come dalla migliore delle tradizioni, Chiara è giunta a bordo di una lussuosa auto e ne è scesa con un magnifico abito bianco. Anche lei è optato per un modello classico, dal taglio a sirena che fascia perfettamente il suo fisico aggraziato. Il corpetto e parte della gonna sono ricamati con eleganza, mentre da metà altezza parte un lungo strascico in tulle con intarsi bianchi. Una semplice acconciatura raccolta, trattenuta da un delizioso accessorio in perle, ha completato il suo look da favola.

Il cane Paco, ospite d’onore

Damiano e Chiara Maggenti non avrebbero mai potuto rinunciare al loro più fedele amico, in un’occasione così importante. Il cagnolino Paco, accompagnato da una dog sitter, ha presenziato alla cerimonia in veste di ospite d’onore, diventando ben presto il protagonista della giornata. Immortalato da tantissime foto in compagnia degli sposi, sarà sicuramente lui la star di Instagram, quando nei prossimi giorni gli scatti di questo grande evento verranno finalmente pubblicate.

Gli ospiti di Damiano e Chiara

Naturalmente, come per ogni matrimonio che si rispetti, tantissimi sono gli ospiti intervenuti. Damiano Carrara ha voluto al suo fianco alcuni dei suoi colleghi famosi, tra cui Katia Follesa con il suo compagno Angelo Pisani. Radiosa in verde, la comica non sarebbe mai mancata: è infatti la conduttrice di Cake Star, il noto show di Discovery Real Time che guida da tempo proprio accanto a Damiano. Oltre agli invitati, moltissime persone si sono assiepate dietro alle transenne che sono state disposte nel centro storico di Lucca.

Il ricevimento e la torta progettata da Damiano

Per quanto riguarda la location del ricevimento, Damiano e Chiara hanno preferito mantenere il massimo riserbo. Secondo le indiscrezioni, comunque, gli sposi avrebbero organizzato la cena in una romantica villa in provincia di Pisa, con un menù d’eccezione. Naturalmente, la torta non poteva che essere progettata da Damiano Carrara: d’altra parte, è uno dei pasticceri più famosi (e talentuosi) d’Italia, quindi si è occupato personalmente di quello che è tradizionalmente il simbolo del matrimonio.

Su Instagram, qualche giorno fa aveva rivelato: “Il progetto l’ho fatto io, ci tenevo a mettere la mia creatività e la mia passione in questa torta che probabilmente sarà la più importante della mia vita. Chiara con il suo gusto ha contribuito a rendere questa torta bellissima, mio fratello Massimiliano e il mio migliore amico Federico mi hanno aiutato nella realizzazione e il mio team Atelier Damiano Carrara mi ha supportato dall’inizio”.