Chef Damiano Carrara si sposa, la conferma su Instagram

Matrimoni vip previsti nel 2021

Le indiscrezioni hanno ricevuto conferma: Damiano Carrara, pastry chef noto anche per la sua partecipazione ad alcune trasmissioni televisive, si sposa.

A rivelarlo è stato lui stesso con un post su Instagram che lo ritrae insieme a Chiara, la futura sposa, ma già un mese fa era trapelata la notizia: a svelarlo era stato Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni Mattina, in onda su TV8 che aveva affermato che erano già stati spediti gli inviti e che il matrimonio si celebrerà a Lucca in Toscana a giugno.

Adesso la notizia è diventata ufficiale grazie al post che lo chef ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Damiano Carrara ha condiviso un’immagine che lo vede insieme alla compagna (e al cagnolino) mentre sorridono felici alla fotocamera: uno scatto spontaneo accompagnato da una lunga didascalia.

“Ha detto si! – ha scritto lo chef, parole alle quali ha aggiunto le emoji del cuore e di un anello – Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli… in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Parole profonde e colme di gioia per un post davvero molto speciale, perché Damiano Carrara non è solito condividere aspetti della sua vita privata, come lui stesso infatti ha spiegato è sempre stato molto riservato. Ma in questo caso ha fatto uno strappo alla “regola” per poter condividere la gioia del futuro passo che farà con Chiara, la sua compagna.

Classe 1985, Damiano Carrara è nato a Lucca e ha portato avanti una bella carriera prima in California dove con il fratello ha parto due pasticcerie Carrara Pastries, poi prendendo parte come concorrente ad alcuni coking show. Poi è stata la volta del ritorno in Italia dove ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive di successo: BakeOff Italia e Junior BakeOff come giudice, conduttore di Cake Star e Fuori Menù.

Ora si prepara a compiere un passo importante e la sua gioia è stata accolta con entusiasmo e tantissimi like anche da parte dei suoi follower.