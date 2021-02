Damiano Carrara, lo chef di Bake Off si sposa

editato in: da

Alessia Mancini conduce Junior Bake Off Italia con Flavio Montrucchio

Damiano Carrara, noto chef di Bake off, si sposa. Amatissimo dal pubblico televisivo, Carrara starebbe per giurare amore eterno alla sua misteriosa fidanzata. A svelarlo è stato Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni Mattina, in onda su TV8.

Secondo le prime indiscrezioni il matrimonio verrà celebrato a giugno in Toscana. “Ha già spedito gli inviti, si sposa a Lucca”, ha spiegato il giornalista, parlando delle nozze del protagonista di Bake Off Italia – Dolci in forno e Cake star. A preparare la torta nuziale sarò probabilmente Ernst Knam, collega di Damiano Carrara e pasticcere famosissimo. Da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, lo chef non ha confermato nè smentito l’indiscrezione. L’identità della sua fidanzata, nel frattempo, resta un mistero.

Solo qualche mese fa Carrara aveva postato su Instagram una foto di coppia, presentano la ragazza ai follower, ma senza aggiungere nulla di più. Biondissima e sorridente, la fidanzata di Damiano è, ancora oggi, un enigma e lo chef non sembra intenzionato a svelare i dettagli della sua vita privata. Classe 1985, Carrara è originario di Lucca e il successo per lui è arrivato grazie a una folgorante carriera iniziata all’estero. Ha lavorato a Dublino, in seguito negli Stati Uniti dove ha creato la pasticceria Carrara Pastries.

“All’inizio è stata davvero dura – ha raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera -. Si dormiva tre ore a notte quando andava bene. Ricordo una sequenza giorno-notte-giorno, senza neppure sfiorare il letto: a un certo punto ci siamo accasciati sul frigorifero e s’è dormito in piedi. Se rifarei tutto? A occhi chiusi: per noi, per i nostri genitori, per i clienti che sono sempre più numerosi. E soddisfatti”. A regalargli la vera popolarità però è stata la tv, prima in California, poi in Italia su RealTime. “Era il 2015 quando ci chiesero di partecipare a un provino per un cooking show – aveva ricordato -. Perché no? Ci siamo buttati, anche se poi sono andato avanti solo io pur non avendo mai vinto. È stato divertente, ci ho riprovato, è andata bene. […] Nel 2017 sono rientrato in Italia con un importante bagaglio di esperienze televisive. Da qui l’inizio dell’avventura in veste di giudice a Bake Off Italia prima, a Junior Bake Off subito dopo. Poi la conduzione di Cake Star con Katia Follesa e di Fuori Menù su Food Network Italia”.