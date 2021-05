Elisabetta Canalis, nuovo volto della campagna San Benedetto

editato in: da

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Un nuovo impegno di lavoro per Elisabetta Canalis, l’ex velina sarà il nuovo volto per la campagna 2021 My secret di Acqua Minerale San Benedetto.

La si potrà vedere a partire dal 23 maggio in una campagna multicanale che coinvolgerà tv, stampa e digital e dove la showgirl e modella andrà a sostituire l’ex top model Cindy Crawford, che è stata testimonial del brand per cinque anni. Gli spot sono stati diretti dal regista Ago Panini e, a quanto pare, mostreranno Elisabetta in alcuni momenti della sua vita di ogni giorno in cui è sia una star che una ragazza della porta accanto.

La Canalis da tempo vive a Los Angeles, ma torna spesso in Italia a trovare la sua famiglia. Così ha fatto la scorsa estate, mostrando le sue giornate sui social, così ha nuovamente fatto di recente dopo essersi sottoposta al vaccino in California. E non ha mancato, anche questa volta, di condividere con i suoi fan alcuni scatti del ritorno nel nostro Paese e dei momenti trascorsi qui.

Sempre in splendida forma, Elisabetta racconta molto di sé sui social: dalle sue sedute di fitness, a momenti di relax e divertenti insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri. Bellissima e anche ironica, l’ex velina di Striscia la Notizia, mentre era in Italia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove si è raccontata. In quella occasione ha parlato del rapporto con il marito: “Sono una persona molto fortunata – aveva detto – , perché è vero che ho aspettato prima di trovare la persona giusta, ma questa attesa è stata premiata. Non penso che ci sia persona migliore di lui come marito”.

Sempre ai microfoni della trasmissione di Canale 5 aveva parlato anche decisione di andare a vivere in un altro Paese: “Oggi dico di aver fatto la scelta giusta, pur soffrendo: mi manca la mia famiglia, mia mamma non vede mia figlia crescere”.

Ora che è tornata negli Stati Uniti, dopo il breve periodo trascorso in Italia, Elisabetta continua a pubblicare scatti su Instagram: scorrendo la sua bacheca si possono vedere immagini di lavoro e altre legate di più alla sua vita privata o alla sua routine sportiva.

Ora non resta che attendere per vederla alle prese con il nuovo progetto di lavoro come testimonial di Acqua Minerale San Benedetto.