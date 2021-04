Elisabetta Canalis, il primo bikini su Instagram è favoloso

editato in: da

Elisabetta Canalis conquista tutti con il primo bikini della stagione postato su Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia è sempre splendida e ancora una volta ha stregato i follower con un fisico perfetto e un pizzico di ironia. Elisabetta infatti ha scelto di indossare il bikini abbinandoli a degli stivali da cowboy, un look molto particolare che dimostra la creatività e la simpatia della modella.

Dopo aver trascorso qualche settimana in Italia, la Canalis è tornata in California con tutta la famiglia. L’estate si avvicina ed Elisabetta è già in perfetta forma. La showgirl si è mostrata su Instagram in bikini, svelano un fisico scolpito, frutto della sua passione per lo sport e l’alimentazione equilibrata.

Lontano dalla sua amata Alghero, a Los Angeles, la Canalis ha trovato la felicità e la serenità che sognava da tempo. Accanto a lei il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva che è già una piccola star di Instagram. A quarant’anni e dopo una lunghissima carriera in tv, Elisabetta è ancora amatissima dai fan. In tanti hanno commentato il suo scatto in bikini, fra cui anche Arisa che fa il tifo per lei. “La più bella del mondo”, ha scritto l’insegnante di Amici 2021.

“Mi accetto con i miei difetti – aveva raccontato qualche tempo fa la Canalis -. Prima ero molto severa con me stessa, era una tortura. Oggi non mi riguardo in tv e ho smesso di cercarmi su Google. È stata una liberazione. Che cosa non mi manca del passato? Quando torno in Italia e leggo notizie sulla vita privata di alcune mie colleghe, non le invidio. Fregarsene sarebbe la soluzione, ma non è facile. Una lezione che ho imparato? Non rispondere e dare importanza a certi soggetti, altrimenti contribuisci al loro successo”.

Il segreto del suo bikini stupendo? Dieta e allenamento, ma senza troppo stress! “Mi piace mantenermi in forma, ma non sono ossessionata dalla dieta – ha confidato a Grazia -. Però amo fare sport, il Muay Thai e la Kickboxe sono una passione, ma il Pilates arriva lì dove queste discipline non riescono”.