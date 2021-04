Amici 2021, Sangiovanni innamorato di Giulia: parla la madre

editato in: da

Fra le storie d’amore più belle nate ad Amici 2021 c’è senza dubbio quella fra Sangiovanni e Giulia Stabile. Il cantante e la ballerina hanno iniziato nella scuola una relazione romantica e tenera che continua ancora. A commentare la love story non solo i fan della trasmissione, che da sempre li sostengono, ma anche la mamma di Sangiovanni.

Proprio come è accaduto a Rosa, oggi legata a Deddy, prima di entrare nella scuola il cantante stava vivendo una storia d’amore con un’altra persona. Nel corso del programma però è nato un rapporto con Giulia. Un legame che, secondo quanto svela sua madre, è molto importante visto che Sangiovanni ne ha già parlato ai genitori.

“A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è semplice e dolce – ha raccontato la signora Lidia -. Prima era legato a un’altra ragazza, Margherita, ma la distanza li ha allontanati. Solo a quel punto Giovanni si è dichiarato a Giulia”. Il cantante ha conquistato il pubblico di Amici 2021 con il suo talento e il cuore di Giulia, nel suo passato però ci sono momenti dolorosi, segnati da problemi a scuola e isolamento. “Ha provato ad interagire, a integrarsi, a spiegare che era fatto a modo suo, ma che non era sbagliato. Non c’è stato niente da fare – ha spiegato la mamma di Sangiovanni -. Giorno dopo giorno è finito ai margini della classe e ha iniziato a soffrire, a consumarsi al punto da scatenare il suo disagio tra le mura domestiche attraverso violentissimi momenti di rabbia”.

L’amore fra Sangiovanni e Giulia ha fatto sognare i fan dello show di Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata del Serale, la giovane ballerina si era esibita sulle note di Sei bellissima di Loredana Bertè. “Giulia è bellissima e non se ne rende conto, questo lo rende ancora più bella”, aveva detto la sua insegnante introducendo la performance. A seguirla un Sangiovanni che, inquadrato dalle telecamere, era apparso con una espressione sognante e innamorata che aveva fatto emozionare non solo la ragazza, ma anche chi a il tifo per la coppia.