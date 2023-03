Elisabetta Canalis vola lontano: pronta a voltare pagina dopo il divorzio

Ci sono momenti nella vita che ti mettono a dura prova e il divorzio, senza dubbio, è uno di questi. Elisabetta Canalis ha provato ad affrontarlo con una certa riservatezza, sebbene sia molto difficile nel suo caso mantenere il riserbo. Quando a essere coinvolto è un volto noto e amato dello spettacolo come lei, è inevitabile che la notizia domini le pagine di gossip.

Non si parla d’altro con domande che si rincorrono freneticamente: quando è iniziata la crisi, perché il matrimonio è finito, cosa le riserva il futuro. L’unica certezza, almeno per il momento, è che la bella Elisabetta è volata lontano da tutto questo, concedendosi una pausa dal trambusto dei rumors.

Elisabetta Canalis vola lontano dopo la fine del matrimonio

Fuggire non è la soluzione a tutti i problemi: li mette in stand by, ti consente di prenderne le distanze ma, in fondo, non li cancella. Tuttavia può essere utile per prendersi una pausa da un momento complicato come quello del divorzio e sembra che Elisabetta Canalis abbia optato proprio per questa possibilità.

Da giorni non si fa altro che parlare del divorzio dal marito Brian Perri, giunto dopo dieci anni di matrimonio, e lei in tutta risposta ha condiviso delle storie su Instagram che mostrano la sua “fuga”. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha preso armi e bagagli e, appena poche ore fa, è salita su un aereo alla volta del Messico. “Ciao Ciao LA weather”, ha scritto salutando con una punta di sarcasmo il clima di Los Angeles, la città in cui si è trasferita per amore e ha dato alla luce la figlia Skyler Eva e dove attualmente vive in un nuovo appartamento panoramico sulla città, dove si è trasferita una volta firmate le carte della separazione.

Elisabetta Canalis, però, non è da sola in questo viaggio. Con lei c’è Massimo Cossu, uno dei suoi più cari amici con il quale c’è un’evidente complicità, a giudicare dai pochi video condivisi nelle storie di Instagram. Del resto non c’è niente di più terapeutico della compagnia di una persona cara, che ti capisce al primo sguardo, per scacciare via la negatività e i brutti pensieri.

Elisabetta Canalis, la verità sul divorzio da Brian Perri

Da quando è esplosa la notizia del divorzio dal marito Brian Perri, la Canalis ha scelto di non commentare direttamente quanto accaduto. Nessuna spiegazione né lunghi discorsi sulle ragioni di una decisione tanto significativa, specialmente dopo dieci anni di matrimonio e una figlia. Avrebbe chiesto “sensibilità” e tatto da parte di chi si ostina a fare domande impertinenti per catturare l’ennesimo gossip e, in fondo, non possiamo darle torto. Anche se sei un volto noto dello spettacolo hai il diritto di scegliere cosa spifferare ai quattro venti e cosa tenere per te.

Quelli che continuano a rincorrersi da un giornale all’altro sono soltanto rumors. Si è parlato dei termini dell’accordo per il divorzio, secondo i quali la Canalis e l’ex marito Brian Perri avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, cosa che porterebbe la showgirl a proseguire la sua vita in quel di Los Angeles. Si è parlato anche della (presunta) nuova storia d’amore con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing che la Canalis conosce bene (li abbiamo visti spesso allenarsi insieme) e con la quale avrebbe avuto un incontro romantico in quel di Milano, durante la Fashion Week.

In ultimo, l’ennesima presunta verità sul divorzio. Come riporta il settimanale Oggi, il rapporto tra marito e moglie si sarebbe incrinato almeno quattro anni fa per via dei loro caratteri inconciliabili, ma non solo. Brian Perri non avrebbe affatto gradito il ritorno di Elisabetta in Italia, quando le è stata affidata la conduzione del talk Vite da Copertina, e da lì la crisi avrebbe raggiunto un punto di non ritorno.