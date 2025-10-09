Morto Paolo Sottocorona, chi era il gentiluomo del meteo di La7

Se n'è andato all'età di 77 anni Paolo Sottocorona, meteorologo e conduttore televisivo, per anni è stato il volto delle previsioni su La7

Ansa Paolo Sottocorona

Lutto nel mondo della tv: se n’è andato all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, meteorologo e conduttore televisivo, noto al grande pubblico per il suo stile pacato, rigoroso e competente nella divulgazione delle previsioni del tempo. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, e ha lasciato un grande vuoto in chi l’ha conosciuto.

Paolo Sottocorona, la carriera tra aeronautica e divulgazione meteo

Meteorologo e conduttore televisivo, Paolo Sottocorona era conosciuto e apprezzato dal pubblico per il suo stile pacato, rigoroso e competente nella divulgazione delle previsioni del tempo. La sua carriera, lunga oltre cinquant’anni, si è sviluppata attraverso un percorso che ha unito la rigorosa formazione scientifica nell’Aeronautica Militare all’esperienza di comunicatore sui principali canali televisivi nazionali.

Dopo aver completato gli studi classici e aver frequentato per quattro anni Ingegneria, Sottocorona ha intrapreso una strada più vicina alla sua passione: nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Questa fase della sua vita è stata cruciale, fornendogli una solida base tecnica e scientifica.

Fino al 1986, ha prestato servizio come addetto presso l’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, per poi essere impiegato presso il Centro Nazionale di Meteorologia. Durante il suo periodo nell’Aeronautica, nel 1989, ha anche partecipato alla spedizione italiana in Antartide come meteorologo, dimostrando il suo profondo impegno professionale. Ha lasciato le forze armate con il grado di Capitano.

Il lavoro in tv come volto del meteo

Il passaggio dalla carriera militare a quella televisiva è avvenuto nel 1986, quando Sottocorona ha iniziato a collaborare con la Rai come “uomo delle previsioni” all’interno del programma Uno Mattina. Il suo stile di comunicazione, basato sull’equilibrio e sulla chiarezza, lo ha reso subito una figura apprezzata. Tra il 1996 e il 1998 è apparso su Rai3 all’interno di Geo & Geo, continuando la sua opera di divulgazione.

Una svolta significativa è arrivata nel 1993, con il passaggio a Telemontecarlo, dove ha ricoperto il ruolo di autore e conduttore della rubrica meteorologica. Quando l’emittente è stata trasformata in La7, Sottocorona è diventato un volto storico e insostituibile del canale, a partire dal 2002. Su La7 annunciava quotidianamente le previsioni del tempo, curando anche la rubrica Tempo al tempo.

Oltre all’impegno televisivo, Sottocorona è stato attivo nella divulgazione. Nel 1997 ha pubblicato il manuale Una finestra sul cielo, sul tema della barca a vela (uno dei suoi interessi, insieme al motociclismo). Nel 2010 è invece uscito il libro per bambini Che cosa sanno le nuvole?, con l’intento di spiegare in modo semplice i fenomeni atmosferici.

La vita privata e il ricordo dei colleghi

Nonostante la notorietà, Sottocorona è sempre stato un uomo molto riservato riguardo alla sua vita privata. Le informazioni in merito sono limitate; si sa che era un amante degli animali e che conviveva con tre cani e aveva due figli, Martina e Marco.

La notizia della sua scomparsa è giunta poche ore dopo la sua consueta apparizione in video per le previsioni, lasciando un vuoto nel panorama della divulgazione scientifica e nel cuore dei suoi telespettatori. La7 lo ha ricordato affermando quanto fosse “apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori”. E sottolinea che “in un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”.

Anche Enrico Mentana ha voluto ricordare il meteorologo, dedicandogli un post sui suoi canali social: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. Tanti colleghi hanno commentato ricordando il gentiluomo della tv: “No, era così gentile, un vero signore. Un abbraccio alla sua famiglia”, scrive Caterina Balivo. Anche Francesca Barra lo ha omaggiato con parole delicate: “Che dispiacere. Era un uomo gentile, davvero speciale”.