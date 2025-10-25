Marco Ghigliani, è morto l’ad di La7 a soli 60 anni. L’addio di Enrico Mentana

Enrico Mentana annuncia la prematura scomparsa di Marco Ghigliani, ad di La7 venuto a mancare a soli 60 anni

Foto di Martina Dessì

Martina Dessì

Lifestyle Specialist

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Pubblicato: 25 Ottobre 2025 11:20

Marco Ghigliani, è morto l’ad di La7 a soli 60 anni. L’addio di Enrico Mentana
Ansa
Marco Ghigliani

La notizia è arrivata direttamente dai canali social ufficiali di Enrico Mentana. Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7, è morto a soli sessant’anni. Una figura discreta, a molti sconosciuta perché operante nel dietro le quinte, ma di certo un dirigente rigoroso e umano in un settore spesso dominato da protagonismi e tensioni.

Chi era Marco Ghigliani

