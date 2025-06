Il futuro lavorativo di Enrico Mentana è da qualche giorno al centro di speculazioni e ipotesi, visto che lo stesso giornalista ha condiviso su Instagram un post nostalgico che faceva pensare a un suo possibile addio al ruolo di direttore del TgLa7.

Ma il 28 giugno 2025 Enrico Mentana ha scatenato nuovamente le congetture sul suo futuro professionale con un altro contenuto digitale, condiviso sul suo profilo social ufficiale.

Nel post Instagram, il direttore sembrava preparare il suo addio alla rete La7 ma, in seguito, lo stesso Enrico Mentana ha smentito quest’ipotesi con un nuovo contenuto digitale.

Enrico Mentana, il post che faceva pensare a un addio

Enrico Mentana è al comando del TgLa7 dal 2 luglio 2010 e, nei prossimi giorni, quindi, saranno ben quindici anni che il giornalista ricopre questo ruolo molto importante per la rete televisiva. Per celebrare questo traguardo importante, il direttore ha svelato che ha organizzato un incontro con tutti coloro che hanno contribuito al successo del progetto: “Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”.

Enrico Mentana ha accompagnato il suo post Instagram con una didascalia di ringraziamento, in cui non mancava una frecciatina: “Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell’altro. Non scomparirò! (E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore e un privilegio sapervi così inutilmente livorosi)”.

Il contenuto digitale, condiviso dal giornalista, però, ha subito fatto pensare a un suo addio alla rete ma lo stesso Enrico Mentana ha subito smentito la notizia, con un altro post: “Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte”.

Enrico Mentana, gli antefatti

Gli ultimi post Instagram di Enrico Mentana hanno fatto pensare, a molti suoi ammiratori e non, che lo stesso fosse pronto a lasciare il suo ruolo di direttore del TgLa7, che ricopre da ben quindici anni. Il giornalista ha smentito la notizia che lo vorrebbe pronto a trasferirsi in un’altra rete televisiva, ma non ha specificato se il suo ruolo, all’interno della stessa, cambierà.

Già in precedenza un altro post social del giornalista aveva fatto pensare a un’imminente svolta della sua carriera: “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al tg1. Tutti intensissimi ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato per sempre, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri o il pubblico, a dirtelo”.

Anche Urbano Cairo, presidente di La7. è intervenuto sulla questione, rilasciando delle dichiarazioni a LaPresse: “Mentana va via da La7? Ha fatto il primo post, poi il secondo e il terzo, si è risposto da solo. Io sono tranquillo, ho un rapporto con lui da 12 anni, non vedo problemi”.