Palinsesti La7, confermata la squadra, anche Mentana. Stop al programma di Insinna

Quando i numeri rispecchiano una crescita così solida da diventare un caso editoriale, non resta che prenderne atto perché, quest’anno, La7 ha firmato la sua miglior stagione di sempre. La presentazione dei nuovi palinsesti La7 per il 2025-2026, avvenuta il 3 luglio a Milano, certifica un risultato che è frutto di una visione precisa e che quindi non può essere casuale. È la conferma di un’identità forte e riconoscibile, costruita puntata dopo puntata e stagione dopo stagione. La Rete diretta da Andrea Salerno segna un +9% nel prime time, conquistando stabilmente il terzo posto tra le emittenti italiane. E lo fa senza inseguire le mode o svuotare i palinsesti con formule a basso costo. Al contrario, rilancia con qualità, investimenti mirati e volti credibili.

Palinsesti La7 2025-2026, Enrico Mentana confermato

Enrico Mentana sarà ancora il volto del TgLa7. Una presenza che rassicura e galvanizza il pubblico, che da sempre gli riconosce un elevato rigore giornalistico unito a una popolarità trasversale che ormai è diventata irresistibile. Le sue #maratonementana sono ormai appuntamenti rituali per chi cerca un’informazione in diretta e accessibile a tutti. La7 non rinuncia al suo DNA e, anzi, il suo contratto non è solo rinnovato fino al 2026 ma – a detta di Urbano Cairo – lo sarà fino a che il giornalista vorrà restare in forza alla sua squadra. Una promessa strappata dopo giorni di incertezze e di voci che ventilavano un possibile addio, fortunatamente scongiurato in conferenza stampa.

Diverso il destino per Flavio Insinna, che vede interrompersi la sua avventura sulla rete. Il suo programma, Famiglie d’Italia, seppur sostenuto da un buon tasso di pubblico, non ha trovato l’armonia giusta con lo stile e la missione editoriale del canale. Una scelta che dice molto sull’approccio di La7 perché qui non basta il nome e l’innegabile professionalità ma serve la sintonia con un pubblico esigente, abituato a contenuti che informano e fanno riflettere. In questo scenario trova quindi conferma Otto e mezzo, l’approfondimento giornalistico di Lilli Gruber in onda in access prime time subito dopo il Tg di Enrico Mentana.

La proposta del prime time

L’offerta della prima serata rimane salda e legata alle scelte che hanno portato al successo degli ultimi mesi. Ogni sera, una firma autorevole scelta tra le trasmissioni di Corrado Augias (La Torre di Babele), Giovanni Floris (Dimartedì), Aldo Cazzullo (Una giornata particolare), Corrado Formigli (Piazzapulita), Diego Bianchi (Propaganda Live), Massimo Gramellini (In altre parole). È la settimana tipo di un palinsesto La7 che ha saputo diventare una sorta di “agenda parallela” del Paese che mette a fuoco ciò che davvero conta.

Ma accanto a queste certezze, arrivano anche nuove voci chiamate a espandere l’orizzonte della Rete. Roberto Saviano con La Giusta distanza, Ezio Mauro con i ritratti di Putin e Papa Francesco, Nicola Gratteri con le sue Lezioni di Mafie, Fabrizio Gifuni in un racconto teatrale e civile sulla loggia P2. Parliamo quasi di un’Italia che interroga se stessa, nei suoi lati oscuri e nelle sue luci, attraverso linguaggi diversi ma rigorosamente di qualità.

L’offerta del day time

Se la sera è il tempo dell’analisi, il day time di La7 è quello delle domande. Omnibus, Coffee Break, L’Aria che Tira, Tagadà sono confermati con le loro conduzioni solide e una regia editoriale precisa. Anche l’estate non fa eccezione, con In Onda a presidiare l’access prime time e il TgLa7 sempre attivo. Tutti i programmi del day time rimangono in onda anche nel corso della stagione estiva.

E mentre la maggior parte delle reti generaliste rallenta, La7 rilancia con il Palio di Siena il 2 luglio e il 16 agosto, ginnastica ritmica, cinema d’autore e storia, in un’estate ricca che non si ferma mai.

Digital e podcast, La7 verso nuovi linguaggi

La strategia digitale di La7 è in costante evoluzione, con 10 milioni di spettatori al giorno intercettati tra televisione e piattaforme. Il 51% delle video views nell’area approfondimento on demand, 8,5 milioni di follower social, 7,7 milioni di ascolti podcast indicano sono numeri di primo piano con un’offerta pensata davvero per gli utenti. E presto arriverà anche il nuovo sito la7.it, più funzionale, dinamico per aggregare tutto il mondo della rete in un’unica esperienza editoriale immersiva.