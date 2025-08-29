I programmi La7 che iniziano a settembre e ottobre: il calendario

La7 è pronta a riprendere la programmazione autunnale con grandi ritorni e qualche novità. Cosa inizia a settembre e ottobre

IPA Enrico Mentana su La7 a partire da settembre

Con la fine di agosto anche La7 saluta l’estate e spalanca le porte a una stagione tutta nuova. Il palinsesto autunnale è pronto e, come da tradizione, gioca con un mix di certezze e novità, pensato per chi ama informazione, approfondimento e intrattenimento intelligente.

Dal daytime che accompagna le mattine ai prime time ormai diventati appuntamenti fissi, fino ai debutti che promettono di far parlare, il canale punta a superarsi ancora una volta. Una stagione perfetta per chi vuole capire il presente ma anche farsi sorprendere da nuove storie. Vediamo il calendario dei programmi in partenza a settembre e ottobre.

La7, i programmi in partenza a settembre

Il mese di settembre su La7 è sinonimo di grandi ritorni, quelli che segnano il calendario come veri e propri appuntamenti fissi.

Si parte proprio dal 1° settembre con Enrico Mentana e l’apertura del TgLa7 con l’edizione delle 20 e gli ormai iconici speciali, comprese le immancabili #maratonamentana in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Una conferma gradita, dopo che per diverso tempo alcune voci ventilavano un possibile addio, fortunatamente già scongiurato in conferenza stampa.

Ma non solo: per quanto riguarda il daytime, l’8 settembre tornano i talk che ormai sono una certezza: Omnibus a partire dalle 8:00, Coffee Break con Andrea Pancani dalle 9:40, e L’Aria che Tira con David Parenzo. Immancabile, poi, l’appuntamento delle 14:15 in compagnia di Tiziana Panella e Tagadà .

In Prime Time si ricomincia invece l’11 settembre con Piazzapulita di Corrado Formigli, seguito il 12 da Propaganda Live con Diego Bianchi. Sabato 13 settembre è invece il turno di In Altre Parole di Massimo Gramellini.

Dal 15 settembre torna anche Otto e Mezzo con Lilli Gruber, seguita da una nuova stagione de La Torre di Babele con Corrado Augias. Dal 16 settembre il martedì resta di Giovanni Floris con il suo DiMartedì. Dal 21 settembre, invece, la domenica si conferma In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese.

Ma è sulle novità assolute che si fa più alta l’attenzione. Il 17 settembre debutta Lezioni di Mafie di Nicola Gratteri con Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio: quattro puntate che analizzeranno l’evoluzione della criminalità organizzata, dialogando con studenti e docenti dell’Università Roma Tre.

La7, il calendario dei programmi di ottobre

L’autunno inoltrato porterà altre novità, a partire dal 15 ottobre, quando Aldo Cazzullo riaprirà il sipario su Una giornata particolare, il programma che racconta i grandi eventi e i personaggi che hanno segnato la storia.

Nella stessa data, ma in seconda serata, arriveranno le nuove Prove d’Inchiesta curate da Pinuccio, per uno sguardo irriverente e puntuale sulle dinamiche del Paese.

La7, le novità della stagione autunnale

Tra gli eventi speciali della stagione spicca anche La Giusta Distanza, il nuovo progetto di Roberto Saviano in sei puntate che promette di raccontare la criminalità con un taglio inedito.

E non è tutto: la rete ha programmato due serate con Ezio Mauro dedicate alle biografie di Vladimir Putin e Papa Francesco, mentre Fabrizio Gifuni e Gherardo Colombo porteranno sullo schermo un racconto unico della P2, la loggia segreta che ha segnato un pezzo di storia italiana.