Cos’è successo nella settima puntata de L’Isola dei Famosi del 16 giugno 2025? La nostalgia di casa ha iniziato a far sentire la propria morsa, così ad alcuni naufraghi è stata data la chance di riabbracciare i propri cari. Spazio per un’eliminazione e una ghiotta chance rifiutata, così come una dura lite.

Omar contro Teresanna. Voto: 5

Tutti hanno qualcosa da ridire su alcuni dei naufraghi. La tensione aumenta, di pari passo con la fame. Le privazioni pesano e così la fiducia nel gruppo vacilla. Mirko ritiene che i “televisivi” abbiano una strategia e siano più abituati ad adattarsi in funzione del pubblico.

Mario Adinolfi invece, che tutto vede e tutti giudica, lo ritiene ampiamente in grado di prendersi la scena, quando vuole. Si arriva poi a Omar a Teresanna. Due leader in lotta per imporre il proprio parere. Alla fine dallo studio si solleva un forte dubbio: un’isola di uomini infastidita da una donna forte, che non mira a essergli simpatica.

Il tutto si risolve alla peggio, con Omar che spiega: “Ora le cose sono cambiate. Era stata esclusa perché quasi nessuno la sopportava. In settimana però ha cucinato per noi”. In studio non hanno perso l’occasione per sottolineare questa visione: “L’hai rimandata in cucina a fare cose da donna”.

Eliminazione e offerta rifiutata. Voto: 6

Con queste percentuali, Mirko 52,89%, Teresanna 25,67%, Chiara 22,44%, quest’ultima è stata eliminata. Contenta del suo percorso, spiega di vedere come una vittoria l’essere arrivata fino a qui. In lacrime Teresanna: “Non so vivere senza affetti”.

Scopriamo che Chiara è davvero soddisfatta e sazia di questa esperienza. Al termine della puntata, infatti, le viene offerta una seconda chance all’Ultima Spiaggia. Lei però rifiuta, vedendo ormai casa vicina: “Sento il bisogno di tornare a casa e abbracciare mia mamma”.

Omar e Zahra, test di affinità. Voto: 6

Ancora una volta a L’Isola dei Famosi si pone una prova tra un concorrente e uno dei propri affetti cardine. È accaduto a Omar, che ha potuto rivedere Zahra, la sua compagna. Per abbracciarla e poter trascorrere 24 ore con lei, però, ha dovuto superare un test di affinità. Sei domande per una notte insieme a Playa Dos. Un solo errore e prova superata, tanti sorrisi, molta complicità e un tuffo nell’acqua cristallina per ritrovarsi.

Gli affetti ritrovati. Voto: 8

Dopo sette settimane di privazioni, il ricordo di casa e degli affetti si traduce in una morsa allo stomaco. Si pensa al tempo perso con i propri cari, genitori, compagni, figli. Momenti anche stupidi, come li ha definiti Omar, che però non torneranno più.

Mario Adinolfi e Mirko Frezza hanno avuto la chance di parlare con i propri cari via schermo. Ogni secondo ha però un costo in termini di riso sottratto alla squadra. Mario parla con la moglie Silvia e fa passare circa un minuto, ovvero due porzioni di riso. Un momento che spinge la Lucarelli all’attacco: “Lui che accende e spegna la moglie col telecomando. Ecco la sua idea di donna”. Una frase che colpisce nel vivo, ed ecco la risposta: “Devi ancora trovarlo un amore così”.

Mirko invece consuma solo mezza porzione. Non avrebbe neanche voluto avviare il video. Gli bastava il fermo immagine: “Ci guardiamo negli occhi e ci siamo detti tutto”.