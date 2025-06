Isola dei Famosi 2025 chiude prima, doppia puntata per anticipare la finale

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi 2025 raddoppia ma chiude prima. A partire dalla prossima settimana, il reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo inedito di opinionista, andrà in onda due volte alla settimana: il lunedì e il mercoledì. Con questa mossa l’azienda di Cologno Monzese sembra decisa a volersi sbarazzare il prima possibile del programma che, nonostante le tante novità, non ha convinto più di tanto il pubblico.

Cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi 2025

Mediaset ha già annunciato che la prossima settimana L’Isola dei Famosi andrà in onda due volte: lunedì e mercoledì sera. Ricapitolando, la sesta puntata andrà regolarmente in onda mercoledì 11 giugno. A seguire sono previste altre due puntate: la settima lunedì 16 giugno mentre l’ottava mercoledì 18 giugno.

Per inciso, lo scorso mercoledì 4 giugno L’Isola dei Famosi ha vinto la serata contro il film Se scappi ti sposo, che ha fatto registrare l’11,7% di share con un’audience media di 1 milione 936mila spettatori (vincendo la serata per quanto riguarda l’audience), e il programma Chi l’ha visto? che ha concluso con l’11% e 1 milione 860mila telespettatori.

Ma non basta di certo una battaglia per vincere la guerra e la media di questa edizione è tutt’altro che positiva. E Mediaset ha bisogno di valutare, analizzare e capire come affrontare questo momento di evidente difficoltà.

Quando finisce L’Isola dei Famosi 2025

La data della finale de L’Isola dei Famosi non è mai stata svelata: inizialmente si parlava di metà luglio ma con questa mossa potrebbe finire prima del previsto.

Alla vigilia del debutto si vociferava il 16 luglio, con l’inviato Pierpaolo Pretelli che aveva parlato di “dieci lunghe settimane”. Di recente il naufrago Mirko Frezza durante una chiacchierata a Playa Dos con Teresanna Pugliese ha menzionato i primi mesi di luglio.

Probabile, invece, che si chiuda il trenta giugno (anche perché il 3 luglio dovrebbe partire Temptation Island, sempre su Canale 5). E dopo questo ennesimo disastro L’Isola dei Famosi potrebbe non tornare più in onda.

I tentativi per rimettere in carreggiata il format sono stati fatti, anche più del dovuto. Ma è evidente che i tempi e il pubblico non sono più quelli di una volta.

Perché L’Isola dei Famosi non funziona più

Anche quest’anno L’Isola dei Famosi si è rivelata un flop. Non è servita la grinta di Veronica Gentili o il ritorno di Simona Ventura, è il format a non funzionare più in un’epoca che non è più quella del debutto di oltre venti anni fa. Ritmi troppo lenti, prove sempre uguali e a tratti noiosi e un cast composto prettamente da sconosciuti non aiutano di certo.

Dopo decine di edizioni, le discussioni su riso e cocco non appassionano più. Non raccontano nulla di nuovo, non sono più avvincenti come in passato.

Per non parlare poi dell’overdose di reality show offerta da Mediaset: prima mesi e mesi del Grande Fratello, poi The Couple che è stato chiuso senza neppure una finale. Senza dimenticare il ritorno (pure questo fallimentare) de La Talpa con Diletta Leotta. E ora L’Isola dei Famosi. Il troppo storpia, da sempre.