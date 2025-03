Chi sono Jey e Checco Lillo, i Magici di Pechino Express 2025

Fonte: Ufficio stampa Sky Jey e Checco Lillo

Tra le coppie che hanno scelto di portare avanti l’avventura di Pechino Express 2025, il reality condotto da Costantino della Gherardesca che stimola i concorrenti a mettere alla prova complicità, capacità di adattamento e resistenza in un viaggio senza precedenti, ce n’è una che fin dalle prime tappe si è fatta riconoscere come molto forte e tutta da scoprire.

È la coppia dei Magici formata dai fratelli Jey e Checco Lillo: giovanissimi e molto determinati a portare avanti l’avventura mostrando tutte le loro capacità, i due fratelli si sono subito dimostrati dei validissimi e temibili avversari. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Chi sono Jey e Checco Lillo

Jey Lillo, pseudonimo di Gennaro Lillo, è nato a Napoli nel 1997 e si definisce un mago moderno. Inizia ad avvicinarsi al mondo della magia a soli 9 anni grazie all’ammirazione per lo stile innovativo dell’illusionista americano Criss Angel. La sua passione lo spinge a far vedere al mondo le sue capacità e, nel 2020, pubblica il suo primo video TikTok lanciando il format “Se ti stupisco mi fai un regalo”: in 24 ore, il suo contenuto viene visto da un milione di persone. Il suo animo giocoso e la voglia di stupire iniziano a diventare virali rendendolo, oggi, uno dei maghi moderni più famosi di Italia.

Nel corso della sua carriera ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive e radiofoniche come Ciao Darwin e Tu si que vales che gli hanno permesso di ottenere un gran numero di follower. I suoi video lo vedono stupire persone di tutti i tipi, dalle più comuni alle celebrità. È persino riuscito ad ingannare il mago Dynamo, cosa che gli ha permesso di ottenere la sua approvazione.

Si considera un ragazzo e testardo e determinato, ma anche molto creativo e volenteroso di misurarsi attraverso nuove sfide con un pizzico di magia.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Le stesse caratteristiche che si possono ritrovare anche in Francesco, suo fratello che, per tutti, è Checco. Classe 2001, è uno studente universitario che lavora in un negozio di videogiochi: una passione grande che, già a 16 anni, gli ha permesso di conoscere e avvicinarsi al mondo delle competizioni gaming. Proprio come suo fratello maggiore, si definisce ambizioso, creativo e molto competitivo.

Jey e Checco Lillo a “Pechino Express 2025”

Con un temperamento così creativo e competitivo, i Magici sembrano essere la coppia perfetta per portare avanti l’avventura fino al tetto del mondo condotta da Costantino della Gherardesca con l’aiuto del fidato inviato Fru.

I due giovani napoletani, parlando della loro esperienza e delle motivazioni che li hanno spinti a partecipare al reality, hanno raccontato in un’intervista: “Noi abbiamo sempre avuto la voglia di sfida, di affrontare le cose a modo nostro. Quando ci hanno proposto Pechino Express è stata una cosa bellissima. Poi ci siamo detti che ci saremmo confrontati anche tra di noi portando avanti un percorso che non abbiamo mai affrontato. Comunque siamo fratelli ma non abbiamo mai fatto una cosa del genere”.

Una volontà che è emersa nel programma già dalle prime puntate: i due, nella prima tappa, sono arrivati primi al tanto agognato tappeto rosso dimostrando destrezza, intelligenza e, ovviamente, capacità di stupire anche grazie a una buona dose di magia.