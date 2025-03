Pechino Express 2025, le pagelle della prima puntata: Medagliati da podio (10), Atlantiche strateghe (6)

Fonte: Ufficio stampa Sky Jury Chechi e Antonio Rossi sono i "Medagliati"

Giovedì 6 marzo è andata in onda la prima puntata di Pechino Express 2025: riaprono così le porte di uno dei viaggi più avventurosi della tv, capace di regalare agli spettatori viste mozzafiato e dinamiche che misurano la complicità, il coraggio e l’astuzia delle 9 coppie in gara.

Come sempre, il padrone di casa e Costantino della Gherardesca, che insieme all’inviato speciale Fru accompagna i concorrenti attraverso le sfide e i chilometri tra tappeti e libri rossi. Ecco le pagelle della prima puntata.

Costantino e Fru, sempre ottimi conduttori, (9)

Anche in questa edizione di Pechino Express, Costantino della Gherardesca e Fru riprendono i ruoli di conduttore e inviato per aiutare le coppie a misurarsi nelle prove lungo il percorso di gioco.

Nella prima puntata, tra siparietti, ricerca degli zaini, buste nere quasi dimenticate e cibo di dubbia digeribilità, Costantino e Fru sono apparsi in linea con le aspettative. Ironici, piccati al punto giusto e in grado di mostrare e raccontare agli spettatori dettagli, usi e costumi dei luoghi visitati nel corso del viaggio fino al tetto del mondo.

Le Atlantiche, strateghe che non convincono (6)

La coppia delle Atlantiche composta da Ivana Mrázová e Giaele De Donà si è presentata come determinata e pronta a tutto fin dall’inizio della gara. Le due ragazze hanno iniziato il loro viaggio puntando molto sulla strategia: dal chiedere aiuto ai locali tramite un telefono per capire la data relativa a Ferdinando Magellano, fino al falso infortunio di Ivana per ottenere un passaggio, ottengono ciò che vogliono senza però, forse, mettersi realmente in gioco.

Grosse difficoltà nel portare avanti le prove di “cucina” locale: due momenti in cui, per la povera Ivana, non è stato possibile tenere il cibo nello stomaco, che le ha provocato una serie di fuochi d’artificio gastrici.

Fonte: Ufficio stampa Sky

I Magici, una scoperta (8)

I Magici, almeno nella prima puntata, appaiono come una grande scoperta di questa stagione: Jey e Checco Lillo sono giovani, intraprendenti e molto veloci. Nel corso della gara appaiono competitivi con la coppia degli Estetici e riescono a strappare un secondo posto al libro rosso che da diritto a una posizione in più alla fine della gara.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Tra magie, passaggi condivisi e promesse mantenute (facendo passare davanti i Primi Ballerini come ringraziamento per averli aiutati) i due ragazzi hanno fatto una bella prima gara. Arrivati primi alla fine della puntata, provano a eliminare i Complici, creando qualche malcontento: segno che anche i maghi sanno giocare di strategia.

I Medagliati, amici da una vita e oro in simpatia (10)

Jury Chechi e Antonio Rossi sanno bene quanto può essere stressante gareggiare sotto tensione con l’obiettivo di sbaragliare la concorrenza. I due medagliati olimpici, però, nella prima puntata hanno mostrato un lato tutt’altro che competitivo.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Arrivati nel programma come favoriti, la coppia si è dimostrata complice, amica e non solo concentrata sul risultato finale. Jury e Antonio hanno preferito godersela, divertirsi: hanno portato avanti tutte le prove con un sorriso divertendo il pubblico e dimostrando che si può ottenere un ottimo risultato senza necessariamente vivere una gara giocando per vincere. Le loro reciproche frecciatine, poi, hanno fatto impazzire il pubblico. Arrivano terzi con un sorriso e ci piacciono ancora di più.

I Primi Ballerini alla prossima tappa a passi di danza (8)

Ottima prova anche per i Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del Freo, legati nel lavoro e nella vita, hanno iniziato lentamente, ma imbroccata la rotta non si sono più fermati. Qualche piccolo intoppo nel corso della prima prova a causa di quella malefica data relativa a Magellano, ma poi un percorso in discesa.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Onesti nel percorso quando hanno scelto di aiutare i Magici con un piccolo passaggio e primi al libro rosso: un obiettivo che, tra passi di danza e sorrisi, gli ha permesso di andare direttamente alla tappa successiva ed evitare parte del percorso della prima puntata.

I Cineasti, problemi di comunicazione e lamenti (4)

Una partenza estremamente difficile per i Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci, fin dai primi chilometri, sembrano non avere abbastanza complicità per arrivare al fondo della tappa. Screzi, necessità di prendersi delle pause da parte di Nathalie, lamentele, e una palpabile insofferenza di Vito che (forse) vorrebbe potersi mettere più in gioco.

Brutta discussione anche con il gruppo degli Estetici, che con l’intento di fermare la loro corsa si sono messi a rallentare la loro auto in mezzo alla strada finendo quasi per essere investiti. Arrivano all’ultimo posto ma i Magici non fanno il loro nome per l’eliminazione. Una partenza difficile, ma i due hanno ancora molto da dimostrare e le prossime puntante avranno la possibilità di migliorare.

Gli Spettacolari, risate e amore da podio (8)

Gianluca Fubelli e Federica Camba appaiono pronti a farsi sentire in questa stagione di Pechino Express. Con un’incredibile sintonia data anche da 20 anni di conoscenza e due anni di matrimonio, prendono questa sfida con la giusta leggerezza.

Nel corso della puntata hanno saputo farci ridere e mettersi in gioco arrivano alla fine sul secondo gradino del podio.

Gli Estetici, la quota competitiva (5)

Belli, agguerriti e pronti a sbaragliare gli avversati: Giulio Berruti e Nicolò Maltese si sono presentati come una coppia che non ammette secondi posti, e la prima puntata lo conferma. In grossa competizione con I Magici e pronti a mettere il bastone tra le ruote ai Cineasti, il duo estetico si è fatto sentire, senza però ottenere il risultato sperato.

Arrivano terzultimi, discutono con una coppia e non arrivano al cuore del pubblico: c’è ancora della strada da fare, e non solo in termini di chilometri.

I Complici e le Sorelle, ancora da scoprire (6)

Tra le coppie che hanno dato sfoggio delle loro abilità e inclinazioni, quelle dei Complici e delle Sorelle hanno ancora molto da svelare. Samanta e Debora Togni sono agguerrite, ma nel corso della prima puntata si sono fatte vedere poco.

Dolcenera e Gigi Campanile, invece, hanno vissuto una tappa che, purtroppo, li ha quasi costretti a tornare a casa. Il loro obiettivo è di vivere un’esperienza senza precedenti, senza necessariamente vincere. Un discorso che è quasi andato contro il loro interesse quando i Magici, a fine puntata, hanno fatto il loro nome per l’eliminazione. Una mossa di strategia che è piaciuta poco a Dolcenera. Che sia la miccia pronta a renderli più competitivi?