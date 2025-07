IPA Simona Ventura e Veronica Gentili

Anche l’Isola dei Famosi è agli sgoccioli: stasera, mercoledì 2 luglio, va in onda la finalissima dell’edizione, la prima condotta da Veronica Gentili e che ha visto il ritorno, in veste di opinionista, di Simona Ventura. Sono quattro i naufraghi già in finale: il quinto finalista viene decretato stasera con il televoto. La sfida per l’ultimo posto è tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Ecco le anticipazioni della puntata finale dell’Isola.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della finale del 2 luglio

Si torna in Honduras per l’ultima volta: stasera 2 luglio va in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi 2025. Un’edizione che si chiude in anticipo sui tempi di una settimana, senza troppo clamore: il programma è condotto da Veronica Gentili, in studio sono presenti tutti gli ex naufraghi, oltre all’opinionista Simona Ventura e in collegamento, come sempre, troviamo l’inviato Pierpaolo Pretelli.

Naturalmente la finale è animata da sfide, scontri e prove individuali che metteranno alla prova i naufraghi. Tra i finalisti certi troviamo Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Omar Fantini e Cristina Plevani. Invece, il televoto attualmente in corso decide l’ultimo finalista, a scelta tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Chi tra di loro riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria del programma? Secondo le prime proiezioni, la favorita di questa edizione è Cristina Plevani, ma ognuno dei naufraghi può riservarci delle sorprese.

Come viene scelto il vincitore dell’Isola dei Famosi

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2025 entra subito nel vivo: a decretare il vincitore sarà il pubblico da casa, attraverso una serie di televoti flash. I finalisti si sfideranno fino all’ultimo voto, tra emozioni fortissime, prove e sorprese. Dopo 56 giorni di gioco, per la prima volta, i naufraghi avranno anche l’occasione di specchiarsi: potranno vedere con i propri occhi il cambiamento fisico (che poi è anche mentale) affrontato sull’Isola.

Tra i naufraghi in finale, Cristina Plevani sembra essere la grande favorita del pubblico: dopo aver vinto la primissima edizione del Grande Fratello, potrebbe mettere a segno un’altra storica vittoria. Ma non è l’unica a godere del supporto dei fan: anche Teresanna Pugliese è riuscita a conquistare parecchi consensi, soprattutto su X, dove viene data per favorita anche al televoto contro Jey Lillo. E attenzione a Mario Adinolfi: vera sorpresa dell’edizione, potrebbe ribaltare ogni previsione. E dobbiamo dire che anche Loredana Cannata potrebbe effettivamente portare a casa la vittoria.

Dove vedere la finale dell’Isola dei Famosi e a che ora inizia

L’appuntamento con la finalissima è per stasera, mercoledì 2 luglio, su Canale5. L’orario d’inizio è fissato per le 21.30 circa. Per chi non potrà seguirla in tv, niente paura: la puntata sarà disponibile in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche i contenuti on demand. Dopo settimane di prove, televoti e sfide sotto il sole dell’Honduras, tutto è pronto per incoronare il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2025. Una finale attesa, che promette sorprese, emozioni e colpi di scena. Dopo la finale dell’Isola, in ogni caso, si passa ad altri… capanni: da domani giovedì 3 luglio va in onda Temptation Island, lo show più atteso dell’estate.