Le Iene, Veronica Gentili assente: “Ha avuto seri problemi in famiglia”

Nella puntata del 29 settembre de "Le Iene", Veronica Gentili non era in studio a causa di seri problemi familiari

Veronica Gentili

Esordio amaro per la nuova stagione di Le Iene. Nella puntata del 29 settembre, in onda in prima serata su Italia Uno, non era presente la conduttrice Veronica Gentili: a motivare l’assenza della giornalista, è stato il co-conduttore Max Angioni, che ha parlato di “seri problemi familiari”.

Veronica Gentili assente alla prima puntata de Le Iene

Così come nella scorsa stagione, anche l’edizione 2024/2025 de Le Iene vede al timone dello show la coppia formata da Max Angioni e da Veronica Gentili. Tuttavia, la puntata del 29 settembre, ha riservato un’amara sorpresa ai telespettatori: la giornalista non era infatti presente in studio a causa di gravi problemi familiari.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Facendo il suo ingresso senza la collega al suo fianco, Angioni ne ha così motivato l’assenza: “Mi vedete qui da solo perché Veronica Gentili oggi ha avuto un problema familiare molto serio e quindi nel pomeriggio purtroppo è dovuta tornare a Roma di corsa. Ma noi siamo in attesa di vederla qui stasera se dovesse farcela, altrimenti la aspettiamo per domenica prossima. Le mandiamo un grandissimo abbraccio”.

Non si hanno al momento ulteriori informazioni in merito alla vicenda, ma la speranza è che la situazione possa risolversi nel miglior modo possibile per la conduttrice, permettendole di tornare allo show che conduce con grande padronanza da ormai due stagioni.

La puntata de Le Iene del 29 settembre

Nonostante l’assenza di Veronica Gentili, la puntata de Le Iene del 29 settembre, condotta da Max Angioni, ha riservato al pubblico moltissimi servizi interessanti ed ospiti. In vetrina, il reportage di Alessandro De Giuseppe, che ha testato empiricamente la teoria difensiva di Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo risultato positivo al Clostebol, una sostanza considerata dopante.

La prima puntata della stagione 2024/2025 ha dedicato anche una pagina al caso di Saverio Amato, un bagnino multato dalla Guardia Costiera per un mancato avviso dopo aver salvato la vita a una donna, che rischiava di annegare nel tratto di mare davanti alla spiaggia di Ca’ Savio, nei pressi di Venezia. Giulio Golia, invece, ha indagato sulla sparatoria nella discoteca Bahia di Molfetta, in cui ha perso la vita la 19enne Antonella Lopez. Più leggera la parentesi dedicata a Taylor Mega, che ha fatto luce sul dissing tra Tony Effe e Fedez e sulla sua presunta relazione con quest’ultimo.

Cronaca nera grande protagonista con l’intervista all‘ex fidanzato di Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata di aver ucciso due neonati che portava in grembo. Il ragazzo, apparso visibilmente scosso e provato dalla vicenda, era il padre dei bambini rinvenuti nel giardino di casa Petrolini. Infine, ospite in studio Luigi Celeste, protagonista di un tragico episodio avvenuto nel 2008: in quell’occasione, l’uomo uccise il padre per difendersi dall’ennesimo atto di violenza domestica. Alla vicenda, è ispirato il film Familia, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Non sono mancati, come di consueto, delle guest star. Ad inaugurare la puntata, è stato Achille Lauro, attualmente giudice di X-Factor, che ha presentato il suo nuovo singolo Amore disperato. Con lui, anche Katherine Kelly Lang, l’indimenticabile Brooke Logan di Beautiful reduce dalla sua ospitata al Grande Fratello VIP.