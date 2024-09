Fonte: IPA Ambra Angiolini

Settembre 2024 si conclude con una ricca programmazione, fatta di novità e di grandi ritorni. Come quello de Le Iene, ancora condotto da Max Angioni e Veronica Gentili (assente in studio per motivi familiari), che ha ripreso il dissing tra Fedez e Tony Effe facendosi raccontare la verità da una delle dirette interessate: Taylor Mega. E ancora, Ambra Angiolini in Sempre al tuo fianco, mentre su Canale5 è stata trasmessa una nuova puntata de La Rosa della Vendetta.

Ampio spazio all’informazione, invece, su Rete4 con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi mentre su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di 9-1-1. E ancora, sul Nove è stata trasmessa la prima parte di Autoritratto, il concerto di Renato Zero da Piazza del Plebiscito a Napoli, mentre su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di PresaDiretta condotto da Riccardo Iacona. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 29 settembre?

Prima serata, ascolti tv del 29 settembre

Su Rai1 la terza puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.359.000 spettatori pari al 15,1% di share (primo episodio: 2.520.000 – 14,5%, secondo episodio: 2.181.000 – 15,9%). Su Canale5 – dalle 21,31 alle 23,18 – La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.235.000 spettatori con uno share del 13,7%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 694.000 spettatori (3,7%) e 9-1-1: Lone Star 652.000 spettatori (3,9%).

Su Italia1 preceduto da una presentazione di 20 minuti (1.207.000 – 6,5%), il ritorno de Le Iene ha raccolto davanti al video 1.239.000 spettatori con il 10,3% (Cosa vi siete persi: 500.000 – 12,3%). Su Rai3 preceduto da un presentazione in onda dalle 20,35 alle 21,25 (809.000 – 4,3%), Presadiretta segna 1.158.000 spettatori pari al 6,8% (Presadiretta Più di 11 minuti: 885.000 – 6,3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 745.000 spettatori (6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 467.000 spettatori e il 3,5%. Su Tv8 Blacklight ottiene 348.000 spettatori con il 2,2%. Sul Nove Autoritratto – Renato Zero Live raduna 658.000 spettatori (4,1%).

Access Prime Time, dati del 29 settembre

Su Rai1 – dalle 20,40 alle 21,28 – Affari Tuoi arriva a 4.957.000 spettatori (26,4%). Su Canale5 l’esordio della nuova edizione di Paperissima Sprint raccoglie 2.666.000 spettatori pari al 14,1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.249.000 spettatori (6,7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 909.000 spettatori e il 4,9% nella prima parte e 791.000 spettatori e il 4,2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.181.000 spettatori (6,3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 701.000 spettatori pari al 3,8%. Sul Nove – dalle 20,35 alle 21,40 – Chissà chi è ha raccolto 830.000 spettatori (4.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 29 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.163.000 spettatori pari al 17,5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.315.000 spettatori pari al 21,4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.194.000 spettatori (18,8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.864.000 spettatori (19,4%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 313.000 spettatori (2,2%). S.W.A.T. totalizza 463.000 spettatori con il 2,7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 471.000 spettatori (3,6%) e CSI: Scena del Crimine raccoglie 619.000 spettatori (3,7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.430.000 spettatori (14,9%). A seguire Blob segna 831.000 spettatori (4,7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 605.000 spettatori (3,5%). Su La7 Un marito per Cinzia raggiunge 202.000 spettatori e l’1,7%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 410.000 spettatori (2,7%). Sul Nove Chissà chi è è scelto da 408.000 spettatori con il 2,4%.