Ascolti tv del 27 dicembre, Il Circo di Montecarlo contro Il Volo

In queste vacanze natalizie la gara degli ascolti tv continua sabato 27 dicembre. Rai e Mediaset non smettono di fronteggiarsi, non solo nell’access prime time, dove regna sovrana la competizione tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, ma anche nella prima serata. Rai1 ha infatti proposto il 47° Festival del Circo di Montecarlo, che quest’anno si distingue per l’esibizione di due spettacoli di apertura mai visti prima; su Canale5 invece è andato in onda il concerto-evento Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il grande show con cui Il Volo ha festeggiato i primi 15 anni di carriera.

Anche il palinsesto delle altre reti era ricco di appuntamenti: su Rai2 c’erano gli episodi della serie S.W.A.T., mentre Rai3 ha proposto La città ideale, programma condotto da Massimiliano Ossini. Rete4 dava appuntamento con il film Assassinio sull’Orient Express e su Italia1 c’era il film d’animazione Shrek 2. Ma chi avrà vinto sabato 27 dicembre la gara degli ascolti? Ecco i dati della serata.

Prima serata, i dati del 27 dicembre: vince Il Volo (di poco)

Nella serata di ieri, sabato 27 dicembre 2025, su Rai1 Festival del Circo di Montecarlo ha intrattenuto 2.276.000 spettatori pari al 16.2% in onda dalle 21:46 alle 23:56. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto davanti al video 1.861.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 22:04 alle 1:15.

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 832.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Shrek 2 raduna 1.030.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge 860.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete4 Assassinio sull’Orient Express totalizza un a.m. di 515.000 spettatori (3.5%). Su La7 Il club delle prime mogli conquista 512.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 315.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Lezioni Private cattura l’attenzione di 209.000 spettatori con l’1.3%.

Access prime time, gli ascolti del 27 dicembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 4.388.000 spettatori (24%) dalle 20:43 alle 21:37. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.855.000 – 21.5%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 4.985.000 spettatori e il 27.5% dalle 20:49 alle 21:57. Su Rai2 F.B.I. International è visto da 550.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 767.000 spettatori (4.2%).

Su Rai3 Caro Marziano è scelto da 851.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 879.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 653.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda fa sintonizzare 959.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 434.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 309.000 spettatori (1.7%).

Preserale, i dati del 27 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.028.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità ha registrato 4.049.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.608.000 spettatori (12.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.382.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Dribbling sigla 327.000 spettatori (2.6%), mentre Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti segna 161.000 spettatori (1.1%), mentre 9-1-1 sigla 321.000 spettatori (1.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 540.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 567.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.297.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 783.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 10 Minuti interessa 1.057.000 spettatori (6.6%), mentre La Promessa coinvolge 1.127.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 4 Hotel registra 283.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 451.000 spettatori e il 3.1%.

