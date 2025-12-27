La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i progetti con Samira Lui: “Saremo sempre insieme”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Gerry Scotti

C’era la sera della Vigilia di Natale, c’era a Natale stesso e, ancora a Santo Stefano. C’è, ancora, nei giorni che intercorrono tra una festa e l’altra e via senza sosta fino al Capodanno. La Ruota della Fortuna è in onda tutti i giorni, rossi del calendario compreso e, nell’ultimo sabato sera del 2025, il conduttore Gerry Scotti non perde l’occasione per sottolineare il successo (e l’onnipresenza) del programma condotto assieme a Samira Lui, stuzzicando anche gli avversari in Rai.

Gerry Scotti e Samira Lui rischiano di esagerare

“Vi abbiamo fatto compagnia a Natale, a Santo Stefano, vi faremo compagnia anche a Capodanno! Saremo sempre insieme”: così Gerry Scotti apre la puntata di sabato 27 dicembre de La Ruota della Fortuna. In quest’ultimo weekend dell’anno, il conduttore Mediaset è scatenato e, dopo aver fatto il proprio ingresso ballando ed incitando il pubblico a fare altrettanto, si gode palesemente il successo.

Nonostante le feste in famiglia, i cenoni e i bagordi, gli italiani sono rimasti fedeli allo show più amato della televisione che, persino nei difficili giorni festivi, ha superato il 25% di share, battendo Affari Tuoi di Stefano De Martino con i suoi quasi 5 milioni di spettatori. Numeri che, grazie ai lauti guadagni pubblicitari, ha fatto di Scotti (e della sua spalla Samira Lui) i pupilli di Pier Silvio Berlusconi. La strategia del biscione è chiara: La Ruota della Fortuna andrà in onda a oltranza, sempre più a lungo, sempre più spesso. Una gallina dalle uova d’oro da spremere fino all’ultima goccia.

Ma questa è davvero la strategia giusta? Prolungare La Ruota fino a metà della prima serata e non concedere neppure un giorno di attesa agli spettatori, annullare qualsiasi suspence, perché la prossima partita arriverà tra meno di 24 ore. Il format che fu di Mike Buongiorno e che oggi è ravvivato da Scotti e Lui funziona, e funziona parecchio, ma il rischio d’inflazione è sempre più vicino. E chissà come andrà l’azzardo del 31 dicembre, quando La Ruota posticiperà il consueto concertone di fine anno.

Una puntata sfortunata a La Ruota della Fortuna

Tornado alla puntata odierna, le faville sono decisamente venute a mancare, per lo meno da parte dei concorrenti. Quella di sabato 27 dicembre è stata una delle partite più difficili della stagione: tutti i concorrenti, anche il campione Jimmy (che già non era stato vincente la sera prima), si sono persi nell’incertezza. Le manche si sono susseguite con lentezza, con numerosi tentennamenti ed errori clamorosi. C’è chi non riesce a indovinare neppure la parola “uomini” e chi sbaglia la stessa vocale già presente sul cartellone.

Sarà stato il cibo di Natale che, ancora da digerire, ruba ossigeno alle sinapsi? Chissà, ma di certo le emozioni quest’oggi sono mancate. Per fortuna che ad animare l’atmosfera ci pensano i Fortuna Five. La scatenata e talentuosa band de La Ruota della Fortuna, cui è stato proprio Gerry Scotti a trovare un nome nella puntata di Santo Stefano. Un omaggio ai Jackson 5 in cui esordì Michael Jackson ma anche un non così velato omaggio a Canale 5. Tra le opzioni, ha spiegato Gerry, “c’era The Fornaciaros (in onore al suo mito Zucchero, che è anche zio del batterista), al terzo posto I disgrziati, ma l’abbiamo cancellato”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!