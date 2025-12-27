La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira ricevono un regalo speciale, ma il conduttore frena: “Tu non puoi andare”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono "La Ruota della Fortuna"

Venerdì 26 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati su Canale 5 per tenere compagnia al pubblico anche nella serata di Santo Stefano, confermando ancora una volta l’appuntamento festivo con La Ruota della Fortuna.

Un ritorno pensato per accompagnare gli italiani con quella leggerezza ormai consolidata che caratterizza il programma, in una serata fatta di auguri, grandi cene in famiglia e ultimi regali da scartare. Un clima di festa che si è riflesso anche in studio perché, proprio durante la puntata, non è mancato un fuori programma.

Anche Gerry e Samira, infatti, hanno ricevuto un regalo inaspettato da parte di un concorrente: un gesto che ha sorpreso il pubblico e aggiunto un tocco ancora più divertente e natalizio alla serata.

Gerry e Samira ricevono un regalo inaspettato in studio

Venerdì 26 dicembre, nella serata di Santo Stefano, Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a far girare la ruota in uno studio tra sorrisi, battute e clima ancora pieno di spirito natalizio. A sfidarsi sono stati il campione Alessandro, insegnante di inglese, insieme a Roberta e Jimmy, tutti pronti a tentare la fortuna e a conquistare l’accesso alla Ruota delle Meraviglie per portarsi a casa il bottino.

Ma il vero regalo della serata non è finito nelle mani dei concorrenti. A sorpresa, infatti, è arrivato direttamente per Gerry e Samira, grazie a Jimmy. Il concorrente, a inizio puntata, ha raccontato di far parte di un’associazione dal nome piuttosto esplicito: il Club dei Brutti, impegnata a combattere la discriminazione verso chi non rientra nei classici canoni di bellezza.

Un assist perfetto per Gerry Scotti, che ha colto subito la palla al balzo: “Ne so qualcosa. Quando ho iniziato a fare televisione volevano tutti biondi con gli occhi azzurri, poi hanno capito che anche uno “normale” di Pavia poteva fare questo lavoro”, ha detto sorridendo.

A quel punto Jimmy ha tirato fuori il vero regalo della serata: due tessere onorarie del Club dei Brutti, consegnate in diretta ai due padroni di casa. Gerry l’ha accolta con la sua consueta autoironia, stringendola al petto e commentando: “La metto sul cuore”.

Anche Samira non si è tirata indietro e ha accettato subito il regalo del concorrente. Una scelta che ha però scatenato l’immediata replica di Gerry, pronto a rimettere le cose in chiaro: “Ti squalificano, mi chiudono l’associazione. Non puoi andare”.

Samira, divertita, ha poi chiesto come funzionano le selezioni per entrare all’interno del club: “Vogliono una tua foto al mattino quando ti svegli, Luigi scatterà quindi una foto di te tutta disordinata” ha ironizzato Gerry.

“Allora mi prendono sicuramente” ha replicato Samira tra le risate del pubblico.

Jimmy è il nuovo campione de “La Ruota della Fortuna”

Alla fine della puntata è proprio Jimmy a scalzare il campione Alessandro e a conquistare l’accesso alla manche de La Ruota delle Meraviglie.

Una delle fasi più emozionanti e complicate del gioco: questa volta, però, la fortuna sembra essersi presa una pausa. Il concorrente non riesce infatti a indovinare nessuna delle frasi, lasciando tre buste rosse sul tavolo. Gerry Scotti ne svela allora il contenuto: 15 mila euro, 1.000 e 10 mila euro. In ogni caso, Jimmy resta comunque il campione, confermando la sua presenza nella prossima puntata.

