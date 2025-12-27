Ascolti tv del 26 dicembre, Le note del Natale sfida Harry Potter

Nella notte di Santo Stefano Eleonora Daniele conduce "Le note del Natale": è sfida di ascolti contro i film "Harry Potter" e "Il primo Natale". Chi ha vinto

IPA Eleonora Daniele conduce "Le note del Natale"

Anche nei giorni di festa, i palinsesti tv e la sfida per gli ascolti non si fermano. Venerdì 26 dicembre, i canali più seguiti hanno proposto una serie di film e programmi pensati per tutta la famiglia.

Su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale, evento musicale condotto da Eleonora Daniele, mentre su Rai 3 è stata trasmessa la commedia Papà scatenato.

Su Canale 5 gli spettatori hanno potuto godersi le risate del film con Ficarra e Picone, Il primo Natale, mentre su Italia 1 è tornata la magia di Harry Potter e la camera dei segreti.

Su Rete 4, invece, spazio a Natale a tutti i costi. Ma chi ha conquistato i maggiori ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025?

Ascolti tv del 26 dicembre, i dati della Prima serata

Nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre 2025, su Rai1 è andato in onda Le Note del Natale: il programma musicale condotto da Eleonora Daniele interessa 1.865.000 spettatori pari al 12,3% di share. Un risultato che non è riuscito a superare il palinsesto di Canale5, che con il film Il primo Natale conquista 1.992.000 spettatori con uno share del 14,1%. Il film di Ficarra e Picone conquista così il primo gradino del podio degli ascolti.

Su Rai2 La bella e la bestia intrattiene 1.537.000 spettatori pari al 10,4% e su Italia1, la magia di Harry Potter e la camera dei segreti incolla davanti al video 1.307.000 spettatori con il 9,5%. Su Rai3 Papà scatenato segna 846.000 spettatori (5%). Su Rete4 Notting Hill totalizza 770.000 spettatori (5,2%).

Su La7 The Millionaire raggiunge 451.000 spettatori e il 2,8%. Su Tv8 Spectre ottiene 396.000 spettatori (2,7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 491.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, gli ascolti del 26 dicembre

In Access Prime Time la sfida continua con due volti amatissimi: Su Rai1 Stefano De Martino, con Affari Tuoi, arriva a 4.301.000 spettatori (23,2%) dalle 20:42 alle 21:33. Su Canale5, invece, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.601.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.721.000 spettatori pari al 25,6% dalle 20:48 alle 21:56 grazie all’energia di Samira Lui e Gerry Scotti.

Su Rai2 Paperino sonnambulo è la scelta di 720.000 spettatori con il 3,8%, Topolino giardiniere 713.000 spettatori con il 3,8%, Casa dolce casa 709.000 spettatori con il 3,8%, Disastri in cucina 834.000 spettatori con il 4,5%, Pattinare che passione 1.134.000 spettatori con il 6,2% e Tutti a tavola 1.328.000 spettatori con il 7,3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.007.000 spettatori (5,6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.305.000 spettatori (7%).

Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 777.000 spettatori e il 4,3% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 3,9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.076.000 spettatori (5,8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 446.000 spettatori e il 2,4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 387.000 spettatori con il 2,1%.

Gli ascolti del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.996.000 spettatori pari al 21,4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.296.000 spettatori pari al 26,3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.566.000 spettatori (12,1%), mentre Caduta Libera convince 2.073.000 spettatori (13,5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (453.000 – 3,5%), Natale a Roma conquista 511.000 spettatori con il 3,1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 732.000 spettatori (5,1%), mentre Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella segna 662.000 spettatori (3,7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.372.000 spettatori (14,3%). A seguire Blob segna 1.036.000 spettatori (6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 865.000 spettatori (4,9%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 908.000 spettatori (5,7%), mentre La Promessa intrattiene 975.000 spettatori (5,6%). Su Tv8 4 Hotel conquista 288.000 spettatori (1,8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (301.000 – 2,4%), Cash or Trash – Xmas Edition è scelto da 624.000 spettatori con il 3,6%.

