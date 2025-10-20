Ascolti tv del 19 ottobre, Fiorello non basta per Affari Tuoi. Ma Màkari piace ancora

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino e la mascotte Gennarino

Una domenica sera paradossale, quella del 19 ottobre, che ha visto il ritorno di Fiorello su Rai1. Pare infatti che il traino auspicabile del blitz del mattatore siciliano nello studio di Cinque Minuti di Bruno Vespa non sia bastato per far dominare Affari Tuoi in maniera assoluta. La Ruota della Fortuna continua infatti a piacere, e molto, probabilmente perché riflette le esigenze di una società sempre più legata al passato e intimorita dal futuro, innegabilmente incerto.

Il racconto della serata si sposta subito sul prime time, dove Màkari, arrivata alla quarta stagione su Rai1, conferma un’identità riconoscibile. La fiction è uno dei grandi titoli della Prima Rete nonché una certezza in termini di ascolti, che raccoglie sempre in maniera adeguata per la qualità della scrittura proposta.

Sul fronte Mediaset, Canale5 mette in campo La notte nel cuore, dezi turca che da tempo è diventata una tradizione domenicale mentre Italia1 risponde con le inchieste de Le Iene. Rete4 affida a Mario Giordano il consueto Fuori dal Coro. Su Rai2 arriva N.C.I.S. Origins, che precede il cult Un Giorno in Pretura con Roberta Petrelluzzi. Rai3 sceglie l’approfondimento di Presadiretta con Riccardo Iacona. Sul Nove, Che tempo che fa si prende la consueta fetta di pubblico che Fabio Fazio non cede praticamente mai.

Prima serata, ascolti tv del 19 ottobre

Su Rai1 Màkari 4 ha interessato 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.247.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Origins intrattiene 392.000 spettatori (2%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 512.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.141.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Presadiretta segna 613.000 spettatori pari al 3.1% nella presentazione e 776.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 607.000 spettatori (4.7%). Su La7 Il caso Spotlight raggiunge 260.000 spettatori e l’1.5%. Su Tv8 la Formula 1 ottiene un netto di 422.000 spettatori con il 2.6% (solo il Gran Premio 869.000 spettatori con il 6.6% dalle 22:38 alle 00:14). Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.142.000 spettatori con il 6% nella presentazione, 1.477.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 765.000 spettatori con il 6.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, dati del 19 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti senza Bruno Vespa – La Pennicanza intrattiene 4.192.000 spettatori (22.4%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.553.000 spettatori (22.9%) dalle 20:50 alle 21:46. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.921.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:48 alle 21:52. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 873.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 712.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 883.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 603.000 spettatori e il 3.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.738.000 spettatori pari al 20%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.797.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.987.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.544.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (462.000 – 4%), Goldrake segna 392.000 spettatori con il 2.6% e N.C.I.S. Hawai’i 419.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 531.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 631.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.311.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 666.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 885.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 254.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (333.000 – 2.7%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 583.000 spettatori pari al 3.4%.