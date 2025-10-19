Affari Tuoi, Stefano De Martino incalza Fiorello. Si accende la sfida contro Gerry Scotti

IPA Stefano De Martino

La puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre 2025 ha avuto una partenza davvero d’onore, considerando che è andata in onda la prima e ultima puntata di Cinque Minuti senza Bruno Vespa, con Fiorello e Fabrizio Biggio che tornano con La Pennicanza su Rai Radio 2 dal 20 ottobre. Cinque minuti che si sono prolungati, tanto che Stefano De Martino ha incalzato Fiorello per lanciare la puntata odierna di Affari Tuoi. Con un “surreale e finto” messaggio dalla concorrenza, ovvero Mediaset, vista ormai la sfida quotidiana con La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi, la puntata parte nel segno di Fiorello

Siamo già curiose di scoprire gli ascolti tv del 19 ottobre, considerando il traino che Fiorello e Fabrizio Biggio hanno assicurato alla puntata di Affari Tuoi. A giocare sono Efisio dalla Sardegna insieme alla compagna Fabiana, mamma a tempo pieno di due bambini, Matteo e Diego. Prima dell’inizio della puntata, tuttavia, è andato in onda Cinque Minuti, ma non come di consueto: Fiorello e Biggio hanno pubblicizzato il ritorno de La Pennicanza.

Stefano De Martino si è visto per qualche secondo, connesso in video, per incalzare “Ciuri” a dare la linea. Ma il “colpo” grosso è un altro: sebbene in modo finto, La Ruota della Fortuna si è vista su Rai1, con Gerry Scotti e Samira Lui e la scritta “Sai chi ti saluta?”. Quello che Fiorello ha annunciato come un “messaggio dalla concorrenza, da Mediaset” ha acceso ancora di più la sfida tra De Martino e Scotti.

La partita di Efisio dalla Sardegna

La partita è stata intensa per Efisio dalla Sardegna: l’obiettivo, a metà gioco, è stato quello di difendere i 300mila, il premio più ghiotto. De Martino ormai conduce con grande naturalezza e guida i concorrenti nella scelta, senza sovrastarli, e in studio si creano diverse situazioni di “caos” che servono per alleggerire il gioco e per alternare il momento della scelta dei pacchi. E anche se il conduttore ha detto di “essere alla frutta da tantissimi anni come Herbert (Ballerina, ormai presenza graditissima, ndr)”, il gioco non perde il suo smalto.

Nel pacco nero di stasera 19 ottobre si trovavano 30mila euro: il Dottore (Pasquale Romano, citato anche da Fiorello nel corso di Cinque Minuti per la “manovra” del Governo), ha provato a fare le sue offerte, soprattutto quando ci siamo avvicinati alla fine. Tra 1 euro, 10 euro, 200 euro, e poi i pacchi rossi con 50mila e 300mila euro, Efisio alla fine ha “tritato” anche i 30mila euro proposti dal Dottore.

“I numeri a cui tieni sono rimasti fino alla fine. Sono costretto a chiamare l’8, ora dovrai decidere quale di questi numeri fare fuori in qualche modo”. Alla fine si sono ritrovati costretti a scegliere tra i numeri del compleanno dei loro figli, Matteo e Diego: la scelta più difficile per Efisio e Fabiana, nel segno dei numeri e ovviamente della fortuna, che è alla base del meccanismo di Affari Tuoi. Alla fine, sono rimasti due pacchi, da un euro e da 50mila euro. Forte commozione in studio, proprio per l’ultimo numero fortunato, rimasto fino alla fine, legato al figlio Diego. Alla fine Efisio ha accettato il cambio proposto dal Dottore, prendendo il pacco numero 15: la coppia ha vinto così 50mila euro. E lo scambio si è rivelato fortunato per loro.