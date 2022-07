Frasi sul perdono, gli aforismi più belli per un gesto di grande umanità

Fonte: iStock Le più belle frasi sul perdono

Tutti prima o poi proviamo sentimenti di rancore verso qualcuno: in amore o in amicizia, è del tutto umano sentirsi arrabbiati nei confronti di chi ci ha fatto del male. Ma poi il tempo passa, e le ferite pian piano si rimarginano. Anche se la cicatrice rimarrà per sempre, è giusto andare avanti e lasciarsi quella sofferenza alle spalle. Per farlo davvero, dobbiamo imparare a perdonare. E questa è forse la cosa più difficile al mondo: significa liberarsi del risentimento, che è un peso in grado di tenerci ancorati a terra per tutta la vita.

Perdono, cosa vuol dire davvero? Non si tratta di dimenticare un torto subito, di giustificarlo andando persino a calpestare le nostre ragioni. Piuttosto, significa avere il coraggio di mettere da parte l’odio e la rabbia, di accettare quello che è accaduto con tutto il suo carico di dolore che ci ha portato, ma allo stesso modo di rinunciare a giudicare chi ci ha fatto del male. D’altra parte, può capitare anche a noi di aver bisogno di ricevere il perdono di chi ci sta accanto, quindi perché non essere tutti un po’ più indulgenti ed empatici?

Ad ogni modo, perdonare – e perdonarsi – è un processo lungo, spesso difficile da elaborare. Se ti trovi in questa situazione complicata e vuoi fare il primo passo verso chi ti ha fatto soffrire, puoi trovare la forza in alcune massime famose che ti offrono uno spunto diverso su questo tema. Su DiLei abbiamo raccolto molte citazioni di grandi autori sul perdono, leggendole potresti scoprire di aver voglia di abbandonare il rancore e finalmente guardare al futuro.

Frasi sul perdono in amore

Un litigio finito con parole al vetriolo, una mancanza di rispetto, persino un tradimento: se qualcuno ti ferisce in amore, non è facile lasciar scivolare via il risentimento e tornare a concedere la tua fiducia. Ecco alcuni aforismi bellissimi che ti aiuteranno a offrire il tuo perdono in amore.

L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve. (Padre Pio)

Quando le donne ci amano, ci perdonano tutto, persino i nostri crimini. Quando non ci amano, non danno credito a nulla, nemmeno alle nostre virtù. (Honoré de Balzac)

Tieni chi ami vicino a te, digli quanto bisogno hai di loro, amali e trattali bene, trova il tempo per dirgli “mi spiace”, “perdonami”, “per favore”, “grazie” e tutte le parole d’amore che conosci. (Gabriel Garcia Marquez)

Dove c’è amore non c’è bisogno del perdono, perché quando ami, ami e basta. (Agostino d’Ippona)

Così come la fiducia contiene il seme del tradimento, il tradimento contiene in sé il seme del perdono. (Jacques Hillman)

Il perdono è “memoria selettiva” – una decisione consapevole di concentrarsi sull’amore e lasciare andare il resto. (Marianne Williamson)

Si perdona finché si ama. (Francois de la Rochefoucauld)

Il perdono è l’essenza dell’amore. Amare è perdonare, perdonare è amare. (Andrew Greeley)

Amare non significa trovare la perfezione, bensì perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Chi è incapace di perdonare, è incapace di amare. (Martin Luther King Jr.)

Non c’è amore senza perdono e non c’è perdono senza amore. (Bryant H. McGill)

Frasi sugli errori e sul perdono

Tutti possiamo sbagliare, ed è per questo che imparare a perdonare è importante. Che sia in amicizia o in amore, se qualcuno ha commesso un errore puoi sempre guardare oltre e rivedere, negli occhi di chi ti ha fatto del male, la voglia di recuperare il vostro rapporto. E allora non ti resta che concedere il tuo perdono, per ricominciare insieme a sorridere.

Errare è umano, perdonare è divino. (Alexander Pope)

Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono. (Karol Wojtyla)

Il perdono libera l’anima e cancella la paura. (Nelson Mandela)

Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. (Oscar Wilde)

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre il perdono. (Honoré de Balzac)

Più l’uomo sa e più perdona. (Caterina II di Russia)

Il perdono libera l’anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente. (Nelson Mandela)

Ama la vita ma perdona l’errore. (Voltaire)

Perdonare e dimenticare vuol dire gettare dalla finestra un’esperienza già fatta. (Arthur Schopenhauer)

Quando si perdona non si cambia il passato. Si cambia il futuro.

Colui che non riesce a perdonare gli altri, rompe il ponte su cui lui stesso deve passare. (Confucio)

Perdona i nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. (John Fitzgerald Kennedy)

Non perdono le persone perché sono debole, le perdono perché sono abbastanza forte da sapere che le persone commettono errori. (Marilyn Monroe)

Sentirsi perdonare le proprie manchevolezze non è meno piacevole che perdonarle agli altri. (Edward Morgan Forster)

Per un uomo che vive senza il perdono nel cuore, vivere è una punizione peggiore di morire. (Miyagi)

Colui che perdona non porta mai il passato sul volto. Quando perdoni, è come non fosse mai successo. Il vero perdono è pieno e totale. (Louis Zamperini)

Gli errori sono sempre perdonabili, se si ha il coraggio di ammetterli. (Bruce Lee)

L’accettazione, la tolleranza e il perdono. Queste sono lezioni che cambiano la vita. (Jessica Lange)

Perdonare significa aprire la porta per liberare qualcuno e realizzare che eri tu il prigioniero. (Lewis B. Smedes)

È nel perdonare che siamo perdonati. (Francesco d’Assisi)

Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdonarci reciprocamente le nostre balordaggini è la prima legge di natura. (Voltaire)

Frasi sul perdono di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta è stata una persona straordinaria, una donna meravigliosa che si è sempre spesa per i più poveri e i più deboli. Da lei abbiamo tanto da imparare sul perdono: ecco le sue citazioni più belle che ti aiuteranno a capire perché è importante rinunciare alla rabbia e amare anche chi ti ha fatto soffrire.

Sappiamo che, se vogliamo veramente amare, dobbiamo imparare a perdonare.

Le persone sono spesso irragionevoli, illogiche ed egocentriche. Perdonatele comunque.

Quando qualcuno vi fa del male, non pensate a voi stessi ma a lui, sta facendo del male a se stesso, sta facendo del male a Gesù che è in lui. Dovete imparare a perdonare.

Il giorno più bello? Oggi.

L’ostacolo più grande? La paura.

La cosa più facile? Sbagliarsi.

L’errore più grande? Rinunciare.

La felicità più grande? Essere utili agli altri.

Il sentimento più brutto? Il rancore.

Il regalo più bello? Il perdono.

Quello indispensabile? La famiglia.

L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. Quando una persona ti ferisce, non irritarti, ma pensa solo che dietro quel comportamento c’è una incapacità di amare, dovuta alla presenza di una ferita, di una mancanza d’amore, così perdonerai e pregherai per quella persona senza portare rancore.

Quando sapete di aver ferito qualcuno siate i primi a chiedere scusa. Non possiamo perdonare se non sappiamo di aver bisogno di perdono, e il perdono è l’inizio dell’amore.

Perdonate e chiedete di essere perdonati; scusate invece di accusare.

Dobbiamo rendere le nostre case centri di compassione e perdonare all’infinito.

Frasi sul perdono di Gandhi

Gandhi ha compiuto la rivoluzione più grande semplicemente aprendoci gli occhi sull’importanza di perdonare e di non covare rancore nei confronti degli altri esseri umani. La sua filosofia politica della non violenza ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, ed è ancora oggi ricordato per l’enorme insegnamento che ci ha dato. Scopriamo le sue frasi più toccanti sul perdono.

Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo.

Solamente chi è forte è capace di perdonare. Il debole non sa né perdonare né punire.

Il genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla non violenza. L’odio può essere sconfitto soltanto con l’amore. Rispondendo all’odio con l’odio non si fa altro che accrescere la grandezza e la profondità dell’odio stesso.

Il perdono è l’ornamento dei forti.

Ma credo che la non violenza sia infinitamente superiore alla violenza, il perdono più virile del castigo.

Limitarsi ad amare chi ci ama non è non violenza. Solo l’amare chi ci odia è non violenza. So quanto sia difficile seguire questa grandiosa Legge dell’Amore. Ma non è sempre così, con tutte le cose grandi e buone? Amare chi ci odia è la cosa più difficile di tutte. Ma, con la grazia di Dio, anche realizzare questa difficilissima cosa diventerà facile, se lo desideriamo.

Occhio per occhio fa sì che si finisca con l’avere l’intero mondo cieco.

Frasi sul perdono tratte dalla Bibbia

Nella Bibbia si parla molto del perdono, dell’importanza di imparare a lasciarsi scivolare via di dosso il risentimento per poter ricevere la stessa assoluzione dall’alto dei cieli. Ecco alcune citazioni famose che ti faranno riflettere e, magari, ti aiuteranno a superare il rancore.

Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. (Luca 7, 44-47)

Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. (Matteo 6, 14-15)

Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. (Isaia 55, 7)

Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato. (Luca 6, 37)

Così vi farà anche il Padre Mio celeste, se ognun di voi non perdona di cuore al proprio fratello. (Matteo 18, 35)

State attenti a voi stessi! Se tuo fratello pecca, riprendilo; e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te sette volte al giorno, e sette volte torna da te e ti dice: “Mi pento”, perdonalo. (Luca 17, 3-4)

Frasi sul perdono tratte dai romanzi

Grandi scrittori hanno scritto pagine meravigliose sul tema del perdono, righe indimenticabili che hanno fatto la storia della letteratura. Scopriamone alcune delle più belle, frasi incantevoli tratte da romanzi che sicuramente vorrai leggere e rileggere in continuazione.

Compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un’altra volta qua dentro, io non ti ucciderei, purché anche tu fossi ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un’idea, una formula di concetti nel mio cervello, che determinava quella risoluzione. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. Allora pensai alle tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi; ora vedo la tua donna, il tuo volto, e quanto ci somigliamo. Perdonami, compagno! Noi vediamo queste cose sempre troppo tardi. Perché non ci hanno mai detto che voi siete poveri cani al par di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi, come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore, e la stessa morte e lo stesso patire… Perdonami, compagno, come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi e queste uniformi, potresti essere mio fratello, come Kat, come Alberto. Prenditi venti anni della mia vita, compagno, e alzati; prendine di più, perché io non so che cosa ne potrò mai fare. (Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale)

È il perdono che ci rende unici. Senza perdono la nostra specie si sarebbe distrutta in una serie di faide senza fine. Senza perdono non esisterebbe la storia. Senza la speranza del perdono non ci sarebbe l’arte, perché l’arte è in qualche modo un gesto di perdono. Senza il sogno di un perdono non ci sarebbe amore, perché ogni atto d’amore è in qualche modo una promessa di perdono. Viviamo perché possiamo amare, e amiamo perché sappiamo perdonare. (Gregory David Roberts, Shantaram)

Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: “Tu hai ucciso me, o io ho ucciso te? Non ricordo più: stiamo qui insieme come prima”. “Ora so che mi hai perdonato davvero” disse Caino “perché dimenticare è perdonare. Anch’io cercherò di scordare”. Abele disse lentamente: “È così. Finché dura il rimorso dura la colpa”. (Jorge Luis Borges, Elogio dell’ombra)

È duro perdonare, e guardare codesti occhi, e toccare codeste mani consunte. Baciami ancora; e non farmi vedere i tuoi occhi! Ti perdono per quello che mi hai fatto. Io amo la mia assassina; ma il tuo assassino, come potrei perdonarlo? (Emily Bronte, Cime tempestose)

Frasi di dolore e delusione

A volte, nonostante tutti gli sforzi, perdonare sembra impossibile. Se un amico o un amante ti delude, poter tornare a guardare avanti può essere molto difficile. E allora il dolore continua a scavare nella tua anima, senza lasciarti tregua. Ma c’è una fiammella di speranza davanti ai tuoi occhi? Ecco alcune frasi da cui trarre spunto per guarire la tua sofferenza.