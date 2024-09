Fonte: IPA Ambra Angiolini

Il palinsesto televisivo sta lentamente riprendendo forma. E gli ascolti tv rivelano quali siano le scelte più azzeccate di questa nuova stagione, a cominciare dalla fiction di Rai1 dedicata alla Protezione Civile con Ambra Angiolini. Le riprese di Sempre al tuo fianco non andarono per niente bene: sul set – allestito a Stromboli – si sviluppò un incendio che mise perfino in pericolo la popolazione e la natura del luogo. Dopo che il peggio è passato, i lavori sono continuati fino alla conclusione delle riprese e il primo episodio è andato in onda il 15 settembre.

Su Canale5 è invece andata in onda una nuova puntata de La rosa della vendetta, mentre su Italia1 ha ospitato la comicità di Roberto Lipari con lo spettacolo E ho detto tutto. Approfondimenti e attualità, invece, su Rete4 con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, invece su Rai2 sono andati in onda due episodi della serie 9-1-1. Ma chi ha vinto gli ascolti tv del 15 settembre?

Prima serata, ascolti tv del 15 settembre

Su Rai1 la prima puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.436.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.317.000 spettatori con uno share del 15,1%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 669.000 spettatori (3,7%) e 9-1-1: Lone Star 752.000 spettatori (4,5%). Su Italia1 Roberto Lipari in …E ho detto Tutto incolla davanti al video 624.000 spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Presadiretta segna 1.056.000 spettatori pari al 6,3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 747.000 spettatori (6,1%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 387.000 spettatori e il 2,8%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 435.000 spettatori con il 3,1%. Sul Nove Little Big Italy raduna 395.000 spettatori (2,5%).

Access Prime Time, dati del 15 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.456.000 spettatori (24,6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.781.000 spettatori pari al 15,3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.238.000 spettatori (6,9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 831.000 spettatori e il 4,7% nella prima parte e 785.000 spettatori e il 4,3% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.242.000 spettatori (6,9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 587.000 spettatori pari al 3,3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 378.000 spettatori (2,1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 15 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.168.000 spettatori pari al 17,5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.014.000 spettatori pari al 20,3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.017.000 spettatori (17,4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.576.000 spettatori (18,1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 476.000 spettatori (3,7%) e C.S.I – Scena del Crimine raccoglie 573.000 spettatori (3,5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.222.000 spettatori (14,3%). A seguire Blob segna 755.000 spettatori (4,4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 473.000 spettatori (2,8%). Su La7 Un povero ricco raggiunge 246.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 323.000 spettatori (2,3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 187.000 spettatori con l’1,4%.