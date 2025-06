Belen mette in vendita la sua Birkin rossa: un sogno da 10.500 euro

Non è una borsa, è una leggenda. E ora è anche in vendita. Belen Rodriguez ha caricato sul suo profilo una Hermès Birkin color fragola, in pelle e condizioni ottime, al prezzo di 10.500 euro. Un’occasione rara per chi conosce il valore di questo oggetto del desiderio: per accaparrarsene una non basta avere un conto in banca generoso, serve anche tanta pazienza. Ogni Birkin viene realizzata a mano da un singolo artigiano Hermès e il processo può richiedere fino a 20 ore di lavoro. Icona assoluta di lusso e raffinatezza, la Birkin è molto più di un accessorio: è un investimento, un simbolo di status, un capolavoro artigianale. E quella di Belen, vista in passato anche durante un viaggio in treno, è tra le più ambite.