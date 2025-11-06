Samira Lui, quanto è alta: il segreto dei suoi look

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Samira Lui è uno dei volti televisivi del 2025. Nata a Udine nel 1998 da madre italiana e padre senegalese, è ormai una presenza fissa nelle case degli italiani: dal successo come concorrente a Miss Italia nel 2017 fino alle sue apparizioni nei programmi di Rai e Mediaset, ha saputo costruire un percorso che oggi l’ha portata e essere una delle protagoniste del game show più seguito dell’access prime time. È su di lei che Gerry Scotti ha puntato per La Ruota della Fortuna, dimostrando di vederci davvero molto lungo. Ma qual è la sua vera statura?

Quanto è alta Samira Lui

Uno dei particolari che attira maggiormente l’attenzione di chi la osserva in tv o sui red carpet è senza dubbio la sua presenza scenica, che deve molto anche alla sua altezza. Samira Lui è infatti alta circa 1 metro e 78 centimetri , una statura che le conferisce una naturale eleganza e le permette di valorizzare con disinvoltura ogni tipo di outfit, dai look più sofisticati ai tagli minimal. La sua figura slanciata non è mai ostentata ma piuttosto è interpretata come un punto di partenza per costruire un linguaggio estetico personale, da sempre molto equilibrato.

La moda, per lei, non sembra essere un esercizio di vanità ma una forma di espressione. I suoi look, sempre curati ma mai eccessivi, raccontano la volontà di affermare un’identità lontana dagli stereotipi. Nei programmi televisivi e sui social, alterna con naturalezza abiti lunghi dai toni neutri a completi sartoriali dai tagli netti, fino ai look più urbani, dove denim e accessori statement trovano spazio senza mai snaturarla. La chiave è una ricerca di proporzioni: la modella e conduttrice sa come gestire i volumi, preferendo linee fluide e materiali che accompagnano il corpo senza costringerlo.

Il segreto dei suoi look

Non mancano, naturalmente, gli accenti glamour. Nei momenti più formali, Samira predilige abiti da sera che valorizzano la spalla e il punto vita, spesso accompagnati da scollature pulite e dettagli metallici. Nelle occasioni più casual, invece, gioca con contrasti e texture, dimostrando un gusto maturo e contemporaneo. Le scarpe alte non sono mai un obbligo, ma un completamento del look: la sua altezza le consente di apparire slanciata anche con sneakers o sandali bassi.

Oltre all’aspetto estetico, Samira Lui trasmette un’idea di femminilità consapevole, che rivendica sempre con molta determinazione nonostante le critiche, ad esempio quelle mosse da Claudia Gerini sul ruolo della valletta a La Ruota della Fortuna. Nelle interviste ha spesso sottolineato quanto sia importante sentirsi a proprio agio nei propri abiti, e questa convinzione si manifesta in ogni dettaglio dei suoi outfit.

Il segreto dei suoi look di Samira Lui è quindi un delicato equilibrio tra armonia fisica e coerenza stilistica. La sua altezza è certamente un elemento che contribuisce al fascino, ma è il suo modo di interpretare la moda in modo personale la rende una figura riconoscibile e mai banale. Di certo aiutano anche i lunghi voluminosi capelli ricci che incorniciano un viso dai lineamenti praticamente perfetti. La chioma, che ha una forma che favorisce la statura già notevole, è infatti uno dei suoi tratti distintivi: inconfondibile.

