Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

Dalla montagna al mare, dall’ufficio allo smart working, Diletta Leotta non perde mai di vista il proprio imperativo di vita: sexy sempre e comunque. La conduttrice posta delle immagini di una sua recente gita in montagna, in compagnie del fidanzato e di alcuni amici, sul complesso montuoso delle Grigne , che dominano il lago di Como, e a colpire più che il panorama mozzafiato è il suo outfit insolito per un trekking d'alta quota. " "La vita è un viaggio da fare a piedi,in salita.. ma insieme agli amici 🍀⛰☀️ (ps si raccomandano scarpe comode🤣)" scrive ironicamente la Leotta. E i follower si scatenano