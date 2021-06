“Diletta Leotta lascia DAZN”: la conduttrice smentisce

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

Diletta Leotta ha le idee chiare su ciò che l’attende in futuro, almeno per quanto riguarda la sua carriera: se negli ultimi giorni si è parlato a lungo del presunto divorzio tra la conduttrice e DAZN, celebre piattaforma di streaming online, ora arriva pronta la smentita che risolleva gli animi dei suoi tantissimi fan.

È bastato un breve post su Instagram a scacciare ogni dubbio, poche lapidarie parole a chiarire cosa dovremo aspettarci nei prossimi mesi. La Leotta, pubblicando una bellissima foto di repertorio, ha infatti annunciato il suo personale conto alla rovescia in attesa di tornare al lavoro: “Non so voi, ma io sto già contando i giorni che mi separano dalla prossima Serie A”. Un messaggio sibillino, che mira a spegnere ogni indiscrezione sul suo futuro professionale lontano da DAZN.

Si è infatti di recente vociferato di un possibile cambio della guardia per quanto riguarda la conduzione dei prossimi match della Serie A, con la stagione 2021/2022 in partenza il prossimo agosto. La notizia dell’acquisto, da parte di DAZN, della splendida Giorgia Rossi, bravissima giornalista sportiva “strappata” a Mediaset dopo una lunga e proficua carriera, aveva suscitato qualche sospetto sul possibile allontanamento di Diletta Leotta.

E invece, a quanto pare il team raddoppia: con l’acquisizione dei diritti di nuove partite in esclusiva, DAZN aveva bisogno di implementare la propria squadra. Quindi, Giorgia Rossi non andrà a sostituire Diletta, bensì ad affiancarla in una nuova e lunghissima stagione sportiva che presto tornerà a farci compagnia. Per la Leotta, d’altronde, questo sembra essere un momento d’oro, sia dal punto di vista professionale che personale.

Oltre al rinnovo con DAZN, la bellissima giornalista sportiva è protagonista della seconda edizione di Celebrity Hunted, reality show targato Amazon Prime Video uscito venerdì 18 giugno, che già lo scorso anno aveva riscosso grandissimo successo tra il pubblico. Inoltre, la Leotta sta vivendo un’estate da sogno accanto al suo compagno Can Yaman. I due, che si sono innamorati solo pochi mesi fa, sono senza alcun dubbio la coppia d’oro dell’anno: sebbene abbiano già dovuto affrontare alcuni ostacoli, la loro relazione sembra essere molto solida.

Come lei stessa ha rivelato in precedenza ai microfoni di Striscia la notizia, con Can va tutto a gonfie vele. E la loro prima estate insieme è partita alla grande, con qualche splendida gita fuori porta alla scoperta delle bellezze italiane. Che per loro, proprio come vorrebbero le indiscrezioni, ci sarebbe già un matrimonio in vista? La stagione calda è ancora lunga, e le sorprese per i fan di Diletta Leotta non sono di certo finite.