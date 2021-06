Diletta Leotta potrebbe lasciare DAZN, chi arriverebbe al suo posto

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

Fino a qualche tempo fa, Diletta Leotta è stata al centro del gossip perenne: la sua storia d’amore con Can Yaman è la più chiacchierata dell’anno. Dopo alcuni rumor infondati, che volevano la coppia scoppiata, adesso si fa strada un’altra indiscrezione, e stavolta non riguarda il cuore della presentatrice sportiva, bensì il suo futuro lavorativo. Era stata proprio la piattaforma streaming DAZN a credere nelle qualità della Leotta. Ma sembra che il contratto potrebbe non essere rinnovato (e ancora i motivi oscuri).

In effetti, sono tanti i cambiamenti degli ultimi giorni: Marco Foroni, ex direttore editoriale, ha dato l’addio alla piattaforma. Il chiacchierato arrivo di Massimo Corcione, che ha lavorato per Sky, giunge proprio poco dopo che DAZN ha ottenuto un nuovo accordo per la Serie A. Il cambiamento, però, potrebbe venire da DAZN o dalla stessa Leotta, in questo caso: magari, quest’ultima vorrebbe puntare a un altro tipo di conduzione, investendo sull’intrattenimento. Già a Sanremo 2020, aveva dato prova di saper coinvolgere il pubblico.

“Una notizia di stampa agita il mondo (…) Diletta Leotta non è più così sicura di restare a Dazn. Il colosso dello streaming sembra voglia darsi una verniciata di fresco. Udite, udite, forse senza la Leotta, che non sarebbe così certa di vedersi rinnovare il contratto da 400 mila euro a stagione“. L’indiscrezione lanciata da Paolo Bargiggia di SportItalia riguarderebbe dunque proprio il futuro della Leotta a DAZN, che dopo tali rumors appare più incerto che mai.

“Se due indizi non fanno una prova, allora eccovi servita la notizia che potrebbe davvero confermare il gossip sulla Leotta. In questi giorni, è stata ingaggiata da Mediaset Giorgia Rossi, che lascia la TV di Berlusconi dopo l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta soltanto a fine 2018 dopo la chiusura di Premium Sport. Da Diletta a Giorgia, dunque”. Proprio come Mediaset, anche DAZN vorrebbe puntare a un cambio importante. Di certo, non vedere più la Leotta a bordo campo sembrerebbe anche un po’ strano.

Al momento, Diletta si è dedicata anima e corpo a Can Yaman: su Instagram, la conduttrice sportiva ha condiviso delle storie in cui hanno mostrato il tifo per la partita Turchia-Italia, vinta da quest’ultima. Sono stati ripresi a Capri a inizio estate, dove hanno vissuto un weekend super romantico. Per adesso, non c’è alcuna ufficialità, né da parte di DAZN o dalla Leotta. Ma l’indiscrezione è stata lanciata: non mancherà molto a una risposta sicura.