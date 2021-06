Marcuzzi, Bonolis, D’Urso: il futuro a Mediaset, chi va e chi resta

editato in: da

Chi va e chi resta: in attesa dell’uscita dei palinsesti autunnali si discute sul futuro a Mediaset di alcuni fra i conduttori più amati, come Barbara D’Urso, Paolo Bonolis e Alessia Marcuzzi. Secondo alcune indiscrezioni quest’ultima non avrebbe ancora rinnovato il contratto con l’azienda. Come rivela TvBlog, la presentatrice potrebbe non guidare la nuova edizione di Temptation Island e sarebbe a rischio anche la sua permanenza alle Iene dove dovrebbe verificarsi una “rivoluzione alla conduzione”. Escluso anche un ritorno a L’Isola dei Famosi, dove sarebbe stata riconfermata Ilary Blasi dopo il successo dell’ultima edizione che ha visto trionfare Awed.

Paolo Bonolis invece resterà a Mediaset. Il presentatore, che ha da poco compiuto 60 anni, guiderà Avanti un altro. Non ci sarà invece l’attesissimo ritorno de Il Senso della Vita, come ha annunciato lui stesso in un’intervista al settimanale Chi. “Resterò a Mediaset. In autunno tornerò su Canale 5 con le nuove puntate di Avanti un altro – ha confidato, parlando poi de Il Senso della Vita, un programma che ha sempre avuto molto a cuore -. Ci penso spesso. È un programma di racconto e di pensiero che non può andare in seconda serata: il suo costo è alto e non può essere collocato in quella fascia. A malincuore dico che è un progetto meraviglioso verso il quale nutro affetto, ma non avrà futuro”.

Infine la prossima stagione porterà cambiamenti anche per Barbara D’Urso. La conduttrice dovrebbe tornare alla guida di Pomeriggio Cinque, contenitore pomeridiano che conduce ormai da diversi anni con ottimi ascolti. La domenica invece Mediaset avrebbe in mente di realizzare una vera e propria rivoluzione. Live – Non è la D’Urso dovrebbe essere sostituito da Scherzi a parte, presentato da Enrico Papi, mentre nello scontro con Domenica In di Mara Venier potrebbe intervenire un duo inedito. Si tratta della coppia di conduttori formata da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino che sarebbe stata scelta per condurre uno show domenicale. Infine resta da capire quale sarà il futuro di Elisa Isoardi. La presentatrice, reduce dall’Isola dei Famosi, sarebbe la migliore candidata per lanciare una versione estiva di Pomeriggio Cinque, realizzando una sorte di staffetta con Barbara D’Urso.