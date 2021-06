Diletta e Can in Turchia per le presentazioni in famiglia: l’indiscrezione

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

L’indiscrezione è partita dall’esperto di gossip Alessandro Rosica: Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero in Turchia. Il motivo? Presentare la bella giornalista sportiva alla famiglia Yaman. Can conosce già i genitori di Diletta: erano volati a Catania per Pasqua, dove avevano trascorso dei giorni deliziosi insieme. Siamo di fronte alla coppia più chiacchierata del momento: dal primo scatto a oggi, le indiscrezioni su di loro sono state notevoli.

Secondo quanto affermato da Rosica, Diletta Leotta avrebbe condotto il programma radiofonico per Radio 105 (di cui si occupa con Daniele Battaglia) in diretta non da Milano, ma da Istanbul, città natale dell’attore turco. Riguardo al viaggio in Turchia, c’è stato un susseguirsi di chiacchiericcio non da poco: inizialmente, sempre secondo i rumor, la madre di Can non era d’accordo sulla relazione del figlio. Non sappiamo se ad oggi Güldem abbia cambiato idea: se tuttavia l’indiscrezione si rivelasse vera, di certo Can e Diletta starebbero facendo sul serio.

La coppia è stabile, come dimostrano i viaggi bollenti: da Capri al Lago di Como, fino alla diretta su Instagram per la partita di calcio Turchia-Italia, non sembrano esserci ombre all’orizzonte, ma solo conferme. Che forse sia giunto il momento di fare quel passo in avanti tanto atteso (e sperato) da Yaman? Anche sulle nozze con Diletta non si è mai esposto più di tanto, preferendo un vago “teniamoci la sorpresa“, senza confermare o smentire.

Lo stesso è accaduto tra Diletta e Güldem: nonostante le cronache rosa le diano per nemiche, qual è davvero la verità? Secondo alcuni fan, torna ciclica la finzione: la coppia non sarebbe ufficiale, ma solo una trovata pubblicitaria. Ma i mesi stanno passando e, anziché lasciarsi, la Leotta e Yaman appaiono più felici che mai. Le intenzioni di lui sono sempre state serie: punta al matrimonio, a una famiglia solida, a un amore che resiste al tempo, a dimostrazione che i suoi sentimenti sono sempre stati veri e non una mossa di marketing.

Diletta, d’altro canto, ha preferito andarci con i famosi “piedi di piombo”, mettendo da parte per il momento l’idea del matrimonio. L’indiscrezione di Alessandro Rosica, però, apre a un nuovo scenario: è forse finalmente pronta per il passo successivo? La vedremo calcare la navata verso il suo Can? Solo il tempo potrà dirci qual è la verità. Nell’attesa, possiamo sempre seguirli sui loro Social: chissà che non condividano qualche scatto interessante e che possano confermare il viaggio in Turchia.