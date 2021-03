Diletta Leotta e Can Yaman in Sicilia, mentre l’ex Scardina si confessa in tv

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Diletta Leotta e Can Yaman si divertono in Sicilia, mentre l’ex Daniele Scardina si confessa in tv. La storia d’amore fra la conduttrice e l’attore procede a gonfie vele, così tanto che Can, dopo aver conosciuto Ofelia Castorina, mamma di Diletta, è volato a Catania, città d’origine della modella, per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, fra sole e natura.

I due innamorati sono stati immortalati durante un giro in bicicletta e una passeggiata al porto, sempre sorridenti e rilassati. Dopo le prime foto postate su Instagram in occasione di San Valentino, Diletta e Can non si sono più mostrati insieme sui social, vivendo il loro legame lontano dai riflettori.

Con la Leotta, Yaman, già innamoratissimo dell’Italia, sta scoprendo la bellezza della Sicilia. Fra gite, sport e tramonti sul mare. Il divo turco sta vivendo un periodo particolarmente fortunato, segnato da numerosi progetti. Dopo il successo dello spot con Claudia Gerini, Can ha iniziato le riprese di Sandokan in cui recita accanto ad Alessandro Preziosi e Luca Argentero. Secondo alcune indiscrezioni nel cast di sarà anche Alessandra Mastronardi nei panni di Marianna, la perla di Labuan e grande amore dell’eroe. Buone notizie anche per la Leotta: la Lega di Serie A del 26 marzo 2021 infatti ha deciso di assegnare i diritti TV per i campionati dal 2021 a 2024 a DAZN.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’intervista di Daniele Scardina a Verissimo. Il pugile, noto con il nome di King Toretto, è stato legato per circa un anno alla Leotta. Un amore importante, terminato dopo il lockdown e segnato da numerosi tentativi di riconciliazione. Terminata l’avventura a Ballando con le Stelle, in cui Daniele aveva parlato indirettamente dell’ex, sembrava che fra la Leotta e Scardina fosse tornato il sereno.

Poi la notizia dell’addio e la love story con Can Yaman, raccontata prima da scatti rubati poi da alcuni post pubblicati su Instagram. In tanti sperano che nello studio di Silvia Toffanin, Daniele possa fare chiarezza sulla fine della relazione con Diletta, ma soprattutto sulla sua nuova storia d’amore con il divo turco. La love story infatti è finita sotto i riflettori, fra chi è convinto che fra i due ci sia un sentimento forte e chi invece crede che si tratti solo di una trovata pubblicitaria.