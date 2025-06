Con 24mila recensioni questo è il tool che ha ossessionato TikTok e che garantisce una piega mossa perfetta

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Ormai lo abbiamo capito, se qualcosa passa da Tik Tok diventa subito virale. E le oltre 24 mila recensioni di un nuovo tool per capelli che sta letteralmente conquistando le chiome di tutte noi ne è la piena dimostrazione. Un accessorio che garantisce una piega mossa perfetta, naturale e senza dover utilizzare piastre o altri strumenti a calore. E questa è davvero una bellissima notizia vista la stagione in corso.

Uno strumento beauty facile da usare e comodo da portare con voi anche in valigia, garantendovi una piega mossa a regola d’arte anche in vacanza. Parliamo del Kitsch Set Sleep Curle, un arricciacapelli in raso da usare durante la notte per ottenere una piega mossa e ondulata la mattina dopo senza il minino sforzo ma con il massimo risultato.

Kitsch Set Sleep Curle, per una piega mossa impeccabile

Un tool a cui non dovreste assolutamente rinunciare, che valora benissimo su ogni tipologia di chioma, sia che si abbiano i capelli lisci, che già ondulati, sia lunghi che di lunghezza media, fino o spessi, anche se su questi ultimi lavora molto meglio. Un arricciacapelli senza calore progettato per adattarsi a vari tipi di capigliatura e che soddisfa a pieno la necessità di acconciare i propri capelli senza rovinarli o stressarli ma senza nemmeno dover rinunciare ad avere una piega mossa perfetta.

Ma come agisce questo strumento must have per la bellezza della nostra chioma? Il Kitsch Set Sleep Curle si utilizza per creare ricci strepitosi e voluminosi, ma senza dover utilizzare il calore, evitando di mettere sotto stress la chioma e eliminando ogni possibilità di farsi male o scottarsi durante la piega. Si tratta, infatti, di una fascia arricciacapelli in diversi formati, che regala degli splendidi ricci e onde ai capelli nel tempo di una bella e riposante dormita.

Come si utilizza

Un arricciacapelli facilissimo da usare, comodo e sicuro. Per usarlo dovrete semplicemente avvolgere i capelli, intorno al bastone in dotazione, fissandolo con gli scrunchies in satin che trovate nel set. Una volta fatto non vi resta che andare a dormire, lasciando che la chioma prenda la sua piega ondulata. Ma potete anche indossarlo durante il giorno, lasciando che i capelli si asciughino all’aria e mentre voi vi dedicate a tutto ciò che vi viene in mente, tranne il come acconciare la vostra chioma, a questo ci pensa Kitsch Set Sleep Curle.

Un beauty tool delicato sui capelli, pratico da usare anche se alle prime armi, sicuro e comodo da portare sempre con sé per cambiare acconciatura nel giro di una notte o del tempo che i capelli si asciughino. E tenendolo in posa più o meno a lungo anche a seconda della tipologia di onde che desiderate ottenere, più morbide o più fitte. Per sfoggiare delle onde sulla chioma super naturali e a lunga tenuta e che soddisfino i vostri gusti di styling.

Insomma, questo si che è un o strumento che svolta la vostra estate e che vi garantisce una piega mossa perfetta e senza calore come foste appena uscite dal vostro parrucchiere di fiducia.

