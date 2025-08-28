Milano a misura di bambino: idee, giochi e musei per tutta la famiglia

IiStock

Milano, città della moda e del design e non è più solo il luogo dei cultori degli aperitivi (ormai sempre più over budget e sempre meno appetitosi) ma è la meta perfetta anche per un lungo week end con i bambini. Milano è una città che offre tante attività, attrazioni, eventi e musei per le famiglie e sempre più zone verdi, belle da visitare in bicicletta con un po’ di attenzione.

Se state pianificando una vacanza in famiglia per visitare le bellezze di una Milano con la testa tra le stelle, con i suoi grattacieli che sfiorano le nuvole, leggete questo articolo e segnatevi cosa vedere e dove andare se avete bambini e bambine.

Il Planetario di Milano: i bambini e le stelle

Parlando di stelle e di occhi puntati la cielo, c’è un luogo magico dove portare i bambini e le bambine se siete a Milano. Il Planetario si trova nei suggestivi e verdissimi Giardini Pubblici Indro Montanelli, in Corso Venezia, già di per sé un luogo da visitare e dove prendere un po’ di ombra, se la vostra vacanza di famiglia, avvenisse nelle stagioni con il clima più caldo. Il Planetario è un luogo unico in cui i grandi e i piccoli scoprono le stelle, l’universo e i suoi grandi misteri, durante una serie di eventi ben caleandarizzati durante l’anno. Il prezzo, davvero piccolo, è alla portata di tutte le famiglie appassionate di stelle e pianeti.

Il Museo civico di Storia Naturale: evviva i dinosauri!

Se voleste concentrare una parte della visita della città, in questa zona, non sbagliereste! Oltre al Planetario e ai bellissimi giardini, a pochi passi, i bambini e le bambine vi tireranno le maniche per visitare il Museo di Storia Naturale. Non solo dinosauri da guardare con occhi puntati alle loro enormi fauci ma anche un fitto calendario di eventi per paleontologi in erba come anche visite guidate per la famiglia. Insomma, da non perdere!

Acquario Civico: una perla nascosta

Passiamo ad un altro parco meraviglioso, perfetto per le famiglie che volessero visitare Milano, passeggiando dall’Arco della Pace sino al Castello Sforzesco. Eccolo: Parco Sempione è adatto per fare un bel pic-nic, scorrazzare con le biciclette o per una bella passeggiata nel verde. All’interno non mancano piccoli scorci per una merenda fugace per i bambini, attrezzature pubbliche per lo sport o curiosi animali acquatici da ammirare con il giusto rispetto.

All’interno di questo polmone verde, ci sono due luoghi adatti ai bambini: l’Acquaio Civico è il primo. Un po’ nascosto e poco frequentato rispetto ad altre attrazioni per le famiglie, seppur di dimensioni ben diverse da altri acquari ben più famosi, è un piccolo angolo di pace nel quale far conoscere ai bambini, gli abitanti dell’acqua.

Milano per i bambini: i parchi

La Triennale di Milano: un luogo family friendly

Prima di lasciare Parco Sempione, ecco il secondo luogo perfetto per la famiglia. La Triennale di Milano è una vera istituzione, perla indiscussa del design, dell’architettura e delle arti visive e performative. Bar, caffè e gustose prelibatezze per tutti i palati, se immerse in un suggestivo giardino, sono l’alibi perfetto per i genitori che si accingono a visitare questo bellissimo luogo. Mostre, eventi ma anche uno splendido bookshop nel quale perdersi, rendono la Triennale davvero un ‘oasi nella quale rifugiarsi. Inoltre, durante l’anno, vengono proposti laboratori per le famiglie e per i più giovani: un modo per solleticare la curiosità sin dalla più tenera età.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Sommergibili, razzi, treni a carbone, antichi velieri: dove trovare tutto questo? Se ci spostiamo di zona, tutta la famiglia potrà essere accontentata. A pochi passi dalla splendida Basilica di Sant’Ambrogio, più di un luogo di culto, ormai una meta per turisti appassionati d’arte, i bambini e le bambine (da 0 a 99 anni), potranno essere appagati girovagando tra i piani del museo nazionale della scienza a dove il trasporto e le comunicazioni vengono passate in rassegna da quelle più antiche a quelle contemporanee. Un museo al quale dedicare qualche ora, durante il nostro soggiorno milanese. Perfetto per i bambini e le bambine anche per i tanti eventi dedicati a loro.

Muba: il muso dei bambini di Milano

Per una vacanza in famiglia, Milano è l’ideale perché offre ha una serie di appuntamenti da tenere a mente, per spuntare sulla nostra agenda cosa far vedere ai bambini. Eventi itineranti, musical, spettacoli per bambini e bambine: può essere davvero difficile scegliere. Concludiamo il tour sui musei, per necessità di sintesi, con un accenno sul Muba: il museo per i bambini, per eccellenza! Esso si trova in un altro sito particolarmente bello da visitare: nella Rotonda di via Besana, circondato da un parco comunale. Propone percorsi per diverse fasce di età, durante i quali le piccole visitatrici ed i piccoli visitatori potranno giocare, toccare, sperimentare, avvicinando i piccoli all’importanza del riciclo e del mondo green.

Parchi & quartieri per la famiglia

A dispetto dell’attrazione verso l’asfalto, che la città ha (nella misura di chi decide su di essa), Milano offre alle famiglie che ci vivono e a quelle che la visitano, grandi aree verdi anche ben attrezzate. In questi spazi si possono improvvisare pic-nic come gite in bicicletta o anche banalmente concedere ai bambini e alle bambine che ci hanno seguiti tra musei, palazzi storici, e chiese, qualche ora tra scivoli ed altalene. Ci sono, poi, dei quartieri particolarmente piacevoli per passeggiare, senza meta, con passeggini o bambini autonomi, grazie a grattacieli, colori e design accattivante. Ecco 5 zone che piaceranno ai vostri bambini.

CityLife: natura, colore, grattacieli e shopping Isola: un crocevia di stili architettonici diversi Piazza Gae Aulenti: occhi che fissano il cielo, li abbiamo? Brera: eleganza, vivacità, cultura, il mix perfetto Boscoincittà: come essere a Milano, senza essere Milano.

Come visitare la città: esperienze da fare con i piccoli

Visitare una città non è solo un elenco di cose da fare o luoghi da vedere e fotografare. Ancor meno lo è se oltre gli adulti ci sono bambini e ragazzi. Come dice più di qualcuno, il viaggio è importante quanto la meta. Ecco perché vi proponiamo tre modi di visitare la città, affinché il viaggio di famiglia sia suggestivo quanto la meta. Non parliamo di tram o metro, che ovviamente consentono di arrivare un po’ ovunque, senza pensare alle zone a traffico limitato o ai parcheggi sempre meno disponibili in città.

Nel primo caso, facciamo riferimento al servizio privato, a due piani e di rosso vestito, che rimane un modo comodo per attraversare la maggior parte delle città turistiche. In questo modo, i più piccoli non si stancheranno, né si annoieranno, mentre gli “anagraficamente grandi” avranno modo di avere un assaggio della città, selezionando dove in seguito soffermarsi.

Se, invece, siete una famiglia che ama i pedali, che proviene da una cittadina dove i ciclisti sono amati e rispettati, abbiamo due notizie per voi, una buona ed una cattiva. La buona è che Milano ha chilometri di piste ciclabili, tra vecchie e nuove, che permettono di pedalare arrivando un pò ovunque, disponendo di biciclette da affittare con una buona diffusione in ogni zona. La cattiva notizia è che, nonostante l’ispirazione nord Europea che Milano insegue disperatamente, la strada da fare per la sicurezza di chi usa la bicicletta con destrezza e con prudenza, è solo all’inizio. Con ciò vogliamo dire che visitare la città in bicicletta con i bambini può essere un’idea bellissima, essendoci poi dei percorsi che vi portano anche dal centro alla campagna, ma va fatto con massima prudenza.

Ecco due percorsi piacevoli per visitare Milano in bicicletta:

Pista ciclabile del Naviglio della Martesana

Asfaltato ed adatto a tutti, il percorso è suggestivo, e fuori dal caos del centro. Essendo molto lungo, si può ovviare a questa eccessiva fatica, facendo un pezzo in metropolitana.

Ciclovie dei navigli

Partendo dai caotici navigli, vi allontanerete dal centro cittadino per visitare i piccoli borghi milanesi come Abbiate Grasso a Gaggiano.

Ovviamente ci sono percorsi più centrali per fare un tour in bicicletta ma li sconsigliamo se a pedalare sono direttamente i bambini, a causa del caos e dei troppi automobilisti distratti.

Certamente più sicure sono le piccole crociere sui Navigli, un modo per scoprire Milano e la sua storia di città costruita sull’acqua. Guide, aneddoti, ed in alcuni casi anche brunch e aperitivi possono rendere la visita della città molto amata anche dal piccolo pubblico.